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陸為金融體系輸血1.7兆元 規模近年最大

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸8家中央金融企業6日公布增資計畫，合計增資人民幣3600億元。路透
大陸8家中央金融企業6日公布增資計畫，合計增資人民幣3600億元。路透

大陸八家中央金融企業六日公布增資計畫，合計增資人民幣三千六百億元（約台幣一點七兆元），其中大陸財政部出資三千億元。上海第一財經指出，這是近年大陸金融體系最大規模的集中資本補充，且涵蓋機構範圍超出市場普遍預期。中金公司測算，三千億元資本可撬動約四兆元資產擴張，有助提升直接信貸投放及併購能力，並支持實體經濟和防範金融風險。

據第一財經報導，此次增資涉及工商銀行、農業銀行、中國進出口銀行、中國出口信用保險公司，以及中國人壽集團、中國人保、中國太平、中國再保八家中央金融企業，資金均用於補充核心一級資本，以提升服務實體經濟能力及風險防控韌性。

其中，工商銀行、農業銀行擬向財政部、中國煙草總公司及相關子公司發行Ａ股股票，計畫募集資金分別不超過人民幣一千億元、一千六百億元。財政部擬分別認購七百億元、一千三百億元，中國煙草總公司及相關子公司則各出資三百億元。

工商銀行及農業銀行獲得注資，在市場預期中。今年大陸政府工作報告提出，將發行三千億元特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本。去年，交通銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行及中國建設銀行已完成首批增資。

今年不同在於增資範圍進一步擴大，除大型國有銀行外，也納入政策性金融機構及國有商業保險公司。報導稱，儘管今年以來銀行業績已有回暖，但銀行淨息差逐年下降且處於歷史低位，資產品質結構性風險仍需防範，此次再度替大型金融機構補充資本，主要是提升資產投放能力及風險抵禦能力，屬於未雨綢繆的安排。

大陸旅美評論員蔡慎坤分析，這輪注資，與其說是救銀行，不如說是財政給整個國有金融體系輸血。由於房地產和地方債「壓力山大」，金融機構普遍出現大量不良資產，利潤更是大幅減少；但中央又要求保科技、製造業和穩增長，需要銀行繼續放錢，「舊帳要扛，新帳要做，資本不足怎麼辦？只能是財政直接補」。至於為何在金融機構帳面指標仍「健康」時輸血，要麼為下一輪信用擴張裝彈藥，要麼是為尚未充分暴露的不良資產做準備。

大陸財政部 人民幣 上海

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