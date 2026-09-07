大陸央行連22個月增持黃金 力度持續加大

中國人民銀行（大陸央行）最新發布，截至2026年8月底，大陸黃金儲備達7,673萬盎司，月增65萬盎司，連續第22個月增持。8月單月增持量較7月的64萬盎司進一步擴大，刷新本輪增持周期的單月最高紀錄。

從今年增持情況看，大陸央行月度增持力度自3月以來不斷加大，1月至7月單月增持量分別為4萬、3萬、16萬、26萬、32萬、48萬及64萬，呈逐月增加態勢；8月更是進一步升至65萬盎司，是2023年11月以來最大的單月增持規模。今年來金價震盪加劇，1月、2月、7月實現收漲，3月、4月、5月、6月均收跌。8月COMEX黃金、倫敦金分別上漲9.5%及10.05%。

每日經濟新聞提到，目前大陸黃金儲備占比仍低於國際平均，增持空間仍較大。黃金占大陸官方國際儲備比例約9%，其中美國黃金儲備占外匯儲備比重達83.3%，德國、義大利均在80%左右，俄羅斯及印度則分別為44.9%及18.4%。

中國基金報引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，儘管黃金價格處於歷史高位，但從優化國際儲備結構角度來看，大陸央行增持黃金的必要性上升。王青認為，央行連續22個月增持黃金，與本屆美國政府上台後全球政治、經濟形勢出現新變化有關。

王青表示，8月美國聯準會升息預期降溫，推動國際金價反彈；美國財政部宣布加碼長期美債回購，市場對美國財政風險及美元信用的擔憂上升，也可能是當月央行加快增持黃金的直接原因。

世界黃金協會調查顯示，全球央行黃金需求呈上升趨勢，45%的受訪儲備管理者預期未來12個月增加黃金儲備，比例創歷史新高。

此外，大陸國家外匯管理局最新數據顯示，截至2026年8月底，大陸外匯儲備規模為3兆4,383億美元，較7月底增加195億美元，升幅為0.57%，為連續第二個月增長。