快訊

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸央行連22個月增持黃金 力度持續加大

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
截至2026年8月底，大陸黃金儲備達7,673萬盎司，月增65萬盎司，連續第22個月增持。路透
截至2026年8月底，大陸黃金儲備達7,673萬盎司，月增65萬盎司，連續第22個月增持。路透

中國人民銀行（大陸央行）最新發布，截至2026年8月底，大陸黃金儲備達7,673萬盎司，月增65萬盎司，連續第22個月增持。8月單月增持量較7月的64萬盎司進一步擴大，刷新本輪增持周期的單月最高紀錄。

從今年增持情況看，大陸央行月度增持力度自3月以來不斷加大，1月至7月單月增持量分別為4萬、3萬、16萬、26萬、32萬、48萬及64萬，呈逐月增加態勢；8月更是進一步升至65萬盎司，是2023年11月以來最大的單月增持規模。今年來金價震盪加劇，1月、2月、7月實現收漲，3月、4月、5月、6月均收跌。8月COMEX黃金、倫敦金分別上漲9.5%及10.05%。

每日經濟新聞提到，目前大陸黃金儲備占比仍低於國際平均，增持空間仍較大。黃金占大陸官方國際儲備比例約9%，其中美國黃金儲備占外匯儲備比重達83.3%，德國、義大利均在80%左右，俄羅斯及印度則分別為44.9%及18.4%。

中國基金報引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，儘管黃金價格處於歷史高位，但從優化國際儲備結構角度來看，大陸央行增持黃金的必要性上升。王青認為，央行連續22個月增持黃金，與本屆美國政府上台後全球政治、經濟形勢出現新變化有關。

王青表示，8月美國聯準會升息預期降溫，推動國際金價反彈；美國財政部宣布加碼長期美債回購，市場對美國財政風險及美元信用的擔憂上升，也可能是當月央行加快增持黃金的直接原因。

世界黃金協會調查顯示，全球央行黃金需求呈上升趨勢，45%的受訪儲備管理者預期未來12個月增加黃金儲備，比例創歷史新高。

此外，大陸國家外匯管理局最新數據顯示，截至2026年8月底，大陸外匯儲備規模為3兆4,383億美元，較7月底增加195億美元，升幅為0.57%，為連續第二個月增長。

大陸央行 央行 黃金 金價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本為阻貶日圓外匯存底大減796億美元 交易者如今押注升息看升日圓

俄黃金突破西方制裁 經香港大量流入中國

台灣9月要升息了？5年公債利率衝18年新高 PTT一面倒喊：頂多半碼

金融三業前七月賺逾兆元 年增超過一倍 寫同期新高

相關新聞

3年半完成臨床試驗！陸首款AI輔助研發藥獲批上市 揭生醫產業新篇章

近期大陸首款憑藉人工智慧（AI）輔助研發的原創藥鹽酸伊司特韋片（品名：艾普司韋）獲批上市。機構分析指出，AI驅動藥物發現（AIDD）有望重塑早期藥物發現的流程，明顯加速早期藥物篩選的效率及成功率，相關實驗投入的增加以及對濕實驗需求持續的增長，有望為下游產業鏈持續帶來增量。

季末衝刺銷量狂補貼 特斯拉中國「變相降價」最高折超4.5萬

特斯拉微博7日上午發布消息稱，即日起至2026年9月30日（含）前下單並提車，Model 3全系（含高性能版）現車享現金激勵人民幣5,000元，Model Y全系（含Model Y L）現車享現金激勵1萬元（約新台幣4.7萬）。外界認為，此次降價本質上是特斯拉為了清理現車庫存、衝刺Q3交付量而採取的防禦性策略。

已成「必備」品！陸液冷廠商訂單滿到年底、產線兩班倒

受到AI算力晶片火熱，液冷需求已從選配到「必備」。近期，液冷產業鏈廠商密集披露大批量訂單，多家企業排產周期延續至年底。大陸企業正在開啟交付，同時加入產能建設與產品驗證。不過大陸國產快速接頭的精密製造產能缺口，預計還需要1到2年時間解決；氟化液的產能兌現，則需要2到3年的化工建設周期。

解放軍報喊話「機器人變戰鬥員」 陸研究軍用人形機器人…離投入戰鬥有多遠？

上月中國舉辦世界人形機器人運動會，打破了博爾特的百米紀錄。而在兩天後，《解放軍報》呼籲研究者「把科研課題對准戰場難題」，「讓實驗室裡的『機器人』真正成為能打勝仗的『戰鬥員』」…

大陸央行連22個月增持黃金 力度持續加大

中國人民銀行（大陸央行）最新發布，截至2026年8月底，大陸黃金儲備達7,673萬盎司，月增65萬盎司，連續第22個月增持。8月單月增持量較7月的64萬盎司進一步擴大，刷新本輪增持周期的單月最高紀錄。

陸上半年AI融資市佔近五成 投資界：不快做決策機會就沒了

IT桔子數據顯示，大陸2026年上半年AI領域融資總額已突破人民幣3,000億元，體量已超過去年全年。AI融資金額佔市場約48.6%，接近一半。投資界人士稱，目前的投資決策過程正加速。「如果不迅速決策，機會就沒有了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。