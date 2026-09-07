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陸上半年AI融資市佔近五成 投資界：不快做決策機會就沒了

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
IT桔子數據顯示，大陸2026年上半年AI領域融資總額已突破人民幣3,000億元，佔市場約48.6%。路透
IT桔子數據顯示，大陸2026年上半年AI領域融資總額已突破人民幣3,000億元，佔市場約48.6%。路透

IT桔子數據顯示，大陸2026年上半年AI領域融資總額已突破人民幣3,000億元，體量已超過去年全年。AI融資金額佔市場約48.6%，接近一半。投資界人士稱，目前的投資決策過程正加速。「如果不迅速決策，機會就沒有了。」

復星創富聯席董事長、首席投資官叢永罡近期在2026亞布力企業家論壇第二十二屆夏季年會的投資論壇表示，明顯感受到今年市場發生變化，他說，以前剛進入行業的時候，投資機構更像是買方，和企業談條款比較容易。現在不太一樣了，有時候像是乙方給企業提供服務，還被告知三天之內、七天之內或者一個月之內簽協議分別是什麼價格。

第一財經報導，在AI領域內，大模型賽道融資最吸金，且集中於頭部公司DeepSeek、階躍星辰、月之暗面Kimi等。AI應用、具身智能世界模型等賽道也受到不少資本關注。

資本追捧下，何時發生泡沫成為問題，TCL創投董事長袁冰認為，要從產業發展的不同階段去分析看待，泡沫有時候也是「健康」的。「一個產業剛開始發展的時候，泡沫其實代表一種活躍的狀態。如果一個產業不活躍，那其實是個很大的麻煩。」

而AI初創投資容易發生企業發展遭遇挫折，資本退出的時機與堅守成為大哉問。錦秋基金董事總經理周琪表示，早期投資的本質就是先看團隊。很多時候，被投企業後續沒有實現好的發展可能和聯合創始人的離開有關係。如果團隊不變、仍然在努力投入，那麼自己會再判斷下技術路徑是否存在問題。另外，還需從產業發展角度進行考慮，判斷被投公司是處於領先還是落後的狀態。

如果看近期變化，據睿獸分析監測數據，本周期（8月29日至9月5日）大陸披露獲投人工智能企業的地區分布來看，主要集中在北京、廣東。大陸AI領域已披露融資總額為66.17億元人民幣。其中，融資額最高的為AI通用3D大模型研發商VAST，宣布完成27億元人民幣B輪融資。

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