解放軍報喊話「機器人變戰鬥員」 陸研究軍用人形機器人…離投入戰鬥有多遠？

上月中國舉辦世界人形機器人運動會，打破了博爾特的百米紀錄。而在兩天後，《解放軍報》呼籲研究者「把科研課題對准戰場難題」，「讓實驗室裡的『機器人』真正成為能打勝仗的『戰鬥員』。」

路透社查閱了百余份資料，包括中國軍方的招標文書、學術研究、專利、官方出版物、政府記錄以及國防企業的材料。得出的結論是，中國正在加速人形機器人軍用的研究。一些軍事機構測試人形機器人對戰場條件的適應力，研究人形機器人與部隊共同作戰的可能性。

據美國銀行全球研究部數據，2025年，中國制造商佔全球人形機器人交貨量的約95%。這也為中國軍方進行人形機器人的軍用研究提供優勢。

中國對機器人用於防御的研究也凸顯全球軍事技術的迅速演進。在俄烏戰爭中，半自動無人機使用人工智能進行巡航和鎖定目標，機器人則運載供給並撤回傷員。世界範圍內，自動武器系統正在吸引軍方的注意力。

中國國防部、國防科技大未回復路透社的采訪請求。

路透社稱，沒有證據顯示中國軍方已經部署人形機器人武裝部隊。機器人仍是高能耗，除人工控制下的演示外，可靠性差。卡內基梅隆大學機械工程教授約翰遜（Aaron Johnson）表示，戰場環境有很大的可變性，是不可預測的，對機器人的能力構成挑戰。

城市作戰

路透社引述國防科技大西安測試中心去年8月的一份研究報告，其中描述了一種戰鬥場景：六個「戰鬥機器人」——包括人形機器人、機器人狗或無人駕駛車輛，將分配給兩個攻擊團隊。這些機器人與地面部隊合作，逐層逐室地清除敵人佔領的建築物。該研究預測，這樣的裝備在5-10年內可獲得。

台灣國防安全研究院研究員周若敏表示，人形機器人在平衡、感知和耐力方面的改善，意味著或可將其用於建築物、隧道、船體內部的任務。其雙手雙足理論上可結合移動性、攀爬和操作能力。

去年7月，解放軍報一篇文章中稱，科學設計軍用人形機器人發展路徑，其中，承擔任務類型逐漸由輔戰向主戰演進。「從使用安全性、技術可行性等方面考慮，人形機器人在初級階段，以在低威脅環境下遂行非對抗性保障任務為主；進入高級階段後，逐步升級到在強對抗環境中代替士兵遂行與敵直接交戰任務，最終發展成為主戰裝備。」

文章還提到「賦予機器人開火權問題」，稱「區分目標、空間、時間、殺傷程度等，制定詳細作戰規則，按需靈活賦權。例如：要求人形機器人發現敵有生目標後，須經人工驗證允許後才能開火，或者要先進行警示，警示無效後再開火；要求人形機器人區分有生目標與非有生目標，選擇適當的殺傷手段和殺傷程度，等等」。

去年12月，解放軍東部戰區發布一則人工智能生成的視頻，顯示軍用機器人——包括人形機器人和四足機器人——在虛構的未來沖突中突破台灣的防御。

中國並非唯一研究軍用人形機器人的國家。去年，美國軍方舉行一場競賽，以提升「軍用人形機器人能力」，最終可能與士兵並肩作戰。美國軍方稱，軍用人形機器人的潛在角色包括偵察、保安、清除障礙、危險品行動、城市地區的攻防任務。今年，10個進入決賽的選手將測試其系統，後續合約金額達125萬美元。

五角大樓和美國軍方未回應評論請求。

投入戰場？

今年，人形機器人的研發已從軍事研究機構擴展到國防工業。國有的中國兵器工業集團制造的「伏羲」（Fuxi）機器人具備哨衛任務、全天候偵察、智能巡邏以及承擔危險任務的能力。

澳大利亞戰略政策研究所高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）表示，在5-10年內，人形機器人或可具備戰場上的實用性。

今年3月，中國國防部發言人曾表示，中方始終認為人工智能軍事應用應堅持由人主導。

去年11月，中國軍事科學院戰爭研究院研究員王永華在《光明日報》上發表文章，稱人形機器人的「軍事應用有更長的路要走」。「然而，戰爭形態智能化演進加速向前，智能無人作戰需求緊迫強勁，一旦技術上取得重大突破，生產成本大幅下降，產業生產規模化，人形機器人將會源源不斷投入戰場。」

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