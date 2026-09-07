已成「必備」品！陸液冷廠商訂單滿到年底、產線兩班倒

受到AI算力晶片火熱，液冷需求已從選配到「必備」。近期，液冷產業鏈廠商密集披露大批量訂單，多家企業排產周期延續至年底。大陸企業正在開啟交付，同時加入產能建設與產品驗證。不過大陸國產快速接頭的精密製造產能缺口，預計還需要1到2年時間解決；氟化液的產能兌現，則需要2到3年的化工建設周期。

財聯社報導，大陸液冷產業鏈廠商密集披露大批量訂單，多家企業排產週期延續至年底。金富科技表示，目前其液冷板產能利用率接近飽和。從訂單排期核心維度觀察，萬創投行董事總經理張俊傑表示，當前液冷產業鏈中CDU（冷卻液分配單元）環節最緊，行業整體設備訂單普遍排到今年底，產線兩班倒、設備不停機。

此外，領益智造通過收購立敏達切入液冷散熱領域，該子公司主營服務器液冷快拆連接器（UQD）、Manifold（分液器）、單相液冷散熱模組、相變液冷散熱模組、服務器均熱板等核心硬件，為北美算力龍頭客戶核心供應商；永貴電器稱，其UQD已通過部分客戶測試並小批量出貨；川環科技表示，算力液冷方面已與行業頭部客戶建立深度合作體系，一級終端客戶涵蓋H客戶重點項目、騰訊、遠圖、字節跳動、阿里等知名企業，液冷分為冷板式與浸沒式兩條技術路線，兩者的差異在於冷卻液是否與發熱器件直接接觸，當前放量的主要是冷板式。

不同環節有不同產品，在冷板式液冷系統中，冷板直接貼合在晶片表面，將熱量傳導給板內流動的冷卻液；Manifold負責把冷卻液分配到機櫃內的各個節點；UQD快速接頭承擔管路之間的插拔連接，對洩漏率的要求極為嚴苛；CDU則是整套循環的中樞，承擔冷卻液的驅動、換熱和流量調控，內置的液冷泵決定著整套系統的循環驅動能力。

至於各部環節狀況，張俊傑稱，供需錯配最典型的環節是UQD快速接頭，其可靠性壁壘在各類部件中最高，合格供應商數量有限，擴產節奏跟不上智算中心的交付節奏；Manifold與高端泵閥對工程精度要求高，供給集中，缺口持續存在。

冷板的整體供應相對寬裕，台系大廠的冷板月產能已達百萬片級，但適配1000W以上晶片的高功率密度定制冷板供應偏緊。CDU的分化與之類似，普通型號供應逐漸寬鬆，適配超大規模集群的高冗餘型號仍然緊張。