季末衝刺銷量狂補貼 特斯拉中國「變相降價」最高折超4.5萬

特斯拉微博7日上午發布消息稱，即日起至2026年9月30日（含）前下單並提車，Model 3全系（含高性能版）現車享現金激勵人民幣5,000元，Model Y全系（含Model Y L）現車享現金激勵1萬元（約新台幣4.7萬）。外界認為，此次降價本質上是特斯拉為了清理現車庫存、衝刺Q3交付量而採取的防禦性策略。

按照特斯拉以往情況來看，較大的力度促銷一般發生在季末或者是新款/改版即將上市之前。

特斯拉官網顯示，Model 3全系和Model Y全系的提車周期均為1-3周。特斯拉表示，自2023年9月Model 3煥新、2025年1月Model Y煥新以來，當前Model 3/Y正值全系歷史最低價格，也正是特斯拉組合福利政策最為豐富的一個階段。

有網友認為特斯拉是在「變相降價」，或是為進一步清庫存。就在此前不久，特斯拉廉價版Model 3已經在香港、澳門開售，起售價低至人民幣17.59萬元。有市場觀點認為，此次現金激勵可能在為廉價版Model 3進入大陸市場打前哨。

紅星資本局引述業內人士分析，特斯拉在季末針對現車推出如此大力度的直接現金抵扣政策，消費者感知更強，主要意圖在於衝刺9月季末的交付量。

央廣財經消息，9月2日，乘聯分會公布的初步統計結果顯示，2026年8月特斯拉中國的批發銷量為86,166輛。

特斯拉旗下的Cybercab在4日由於更新活動未能達到投資者預期，導致特斯拉股價大跌近6%，截至當日美股收盤，市值一夜蒸發近6,000億元。