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3年半完成臨床試驗！陸首款AI輔助研發藥獲批上市 揭生醫產業新篇章

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期大陸首款憑藉人工智慧（AI）輔助研發的原創藥鹽酸伊司特韋片獲批上市。圖為大陸某藥企製藥示意圖。新華社
近期大陸首款憑藉人工智慧（AI）輔助研發的原創藥鹽酸伊司特韋片獲批上市。圖為大陸某藥企製藥示意圖。新華社

近期大陸首款憑藉人工智慧（AI）輔助研發的原創藥鹽酸伊司特韋片（品名：艾普司韋）獲批上市。機構分析指出，AI驅動藥物發現（AIDD）有望重塑早期藥物發現的流程，明顯加速早期藥物篩選的效率及成功率，相關實驗投入的增加以及對濕實驗需求持續的增長，有望為下游產業鏈持續帶來增量。

科技日報報導，該款藥由西湖大學、西湖實驗室、西湖製藥（杭州）有限公司聯合研發，該藥可用於成人輕型、中型新型冠狀病毒感染的治療。其為大陸首款借AI輔助研發而獲批上市的原創藥，從源頭發現到完成臨床試驗，僅用時三年半。

在具體操作上，西湖大學生命科學學院教授黃晶表示，團隊選擇的DNA編碼化合物庫（DEL），包含多達490億種化合物。他們先從中篩出了100多個「潛力股」。在篩選準備和篩選過程中，利用AI模型幫助確定篩選條件以及對照化合物，提高篩選的成功率；同時建立針對新冠病毒的3C樣蛋白酶（3CLpro）靶點的AI模型，從篩選結果中選擇分子進行合成測試。

黃晶指出，AI能夠從海量數據中精準高效地識別出真正有效的分子。他進一步總結，該藥借助AI實現了新藥研發中的數據整合，形成了計算預測、實驗驗證、數據反饋、模型再優化的閉環。

據多家創新藥上市公司此前披露的2026年半年報，AI相關業務正成為部分藥企訂單和收入增長的重要驅動力。與此同時，越來越多藥企正積極擁抱AI，研發提效成果逐步顯現。AI+創新藥賽道的熱度持續升溫。

花旗指出，中國AIDD正加速發展，AI帶來速度及成本優勢引起大量投資者關注及興趣。市場調查機構數據顯示，2026年全球製藥研發投資估計約3130億美元，AIDD滲透率僅約6%。該行預測全球AI藥物發現生態到2030年可達約500億美元，主要集中在數據生成、濕實驗室驗證及AI原生發現三大領域。

AI 研發 藥物 新型冠狀病毒

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