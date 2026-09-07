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加大施壓！大陸對日本二氯二氫矽徵收最高99.2%反傾銷稅

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸商務部7日公布對原產於日本的進口二氯二氫矽反傾銷調查初步裁定，自8日起依不同公司比率收取80.8%至99.2%的保證金。圖／取自微博
大陸商務部7日公布對原產於日本的進口二氯二氫矽反傾銷調查初步裁定，自8日起依不同公司比率收取80.8%至99.2%的保證金。圖／取自微博

大陸商務部7日公布對原產於日本的進口二氯二氫矽反傾銷調查初步裁定，認定相關產品存在傾銷，大陸國內二氯二氫矽產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。自9月8日起，進口業者進口相關產品時，須依不同公司比率向海關提供80.8%至99.2%的保證金。

大陸商務部官網消息，商務部今年1月7日決定對原產於日本的進口二氯二氫矽展開反傾銷調查，並針對是否存在傾銷及傾銷幅度、是否對大陸國內相關產業造成損害及損害程度，以及傾銷與損害之間的因果關係進行調查。

根據初步裁定，原產於日本的進口二氯二氫矽存在傾銷，大陸國內二氯二氫矽產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

商務部決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自9月8日起，進口業者在進口相關產品時，應依初裁確定的各公司保證金比率向大陸海關提供相應保證金。

其中，信越化學工業株式會社（Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd.）保證金比率為99.2%，德納爾矽烷株式會社（Denal Silane Co.,Ltd.）為80.8%，其他日本公司則為99.2%。

二氯二氫矽又稱二氯矽烷、二氯甲矽烷，英文名稱為Dichlorosilane，簡稱DCS，在常溫常壓下為無色、易燃、有毒氣體。

公告指出，二氯二氫矽主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積，包括外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜及多晶矽膜等，可用於生產邏輯晶片、記憶體晶片、類比晶片及其他晶片，也可用於合成矽基系列前驅體和聚矽氮烷等。

商務部表示，各利害關係方可在公告發布之日起10天內，向調查機關提交書面評論意見。

二氯二氫矽又稱二氯矽烷、二氯甲矽烷，英文名稱為Dichlorosilane（DCS），化學分子式為SiH₂Cl₂，常溫常壓下為無色、易燃、有毒氣體。圖／取自大陸商務部官網
二氯二氫矽又稱二氯矽烷、二氯甲矽烷，英文名稱為Dichlorosilane（DCS），化學分子式為SiH₂Cl₂，常溫常壓下為無色、易燃、有毒氣體。圖／取自大陸商務部官網

反傾銷稅 大陸 日本 大陸商務部 海關

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