中國大陸股市新主流！傳統大型科技股慘跌20% AI半導體接棒

中國大陸股市近期波動明顯放大，在科技板塊局部過熱、外部貿易環境變化等因素交互影響下，市場正進入階段性再平衡。不過，從經濟結構來看，大陸目前仍呈現出口強勁、內需疲弱的K型發展趨勢。其中最值得關注的變化，是人工智慧（AI）相關產業正在成為出口與股市的新成長引擎。2026年第2季，AI相關產品約貢獻大陸出口成長率的一半，涵蓋半導體、印刷電路板、儲能、電腦零組件等，顯示AI硬體出口對大陸經濟的重要性快速攀升。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，這波出口成長主要受到產品價格上漲推動，尤其是資料中心需求大幅擴張，使部分記憶體價格自2025年中以來，已上漲五至七倍；而AI產品價格上漲，更占大陸出口物價漲幅高達三分之二。換言之，AI不只是帶動「量」的出口成長，也透過價格上漲推升出口金額，進一步強化相關產業對整體經濟的貢獻。

從大陸股市過去20多年的產業輪動，也可以看出這次結構性轉變。自2000年以來，大陸股市大致經歷兩次主流產業更迭：2000年至2010年左右，國有企業與銀行業主導市場；2010年至2025年，網際網路與科技業成為投資人追逐的核心；而進入2026年，AI硬體與半導體逐漸成為大陸股市新的主流。今年以來至8月中，大陸傳統大型科技股多數下跌逾20%；相較之下，硬體股表現遠優於軟體、電腦服務與線上零售類股，相關產業在股市中的市值比重也快速提升。

根據大陸官方公布的7月數據，半導體進口年成長超過70%，出口更較2025年同期大增117%，顯示AI硬體供應鏈的成長動能仍在延續。股市表現也反映這項趨勢，今年上半年，代表大陸AI硬體產業的科創50指數報酬率，大幅超越以大陸軟體科技股為主的恆生科技指數，甚至同步超越美國那斯達克指數，扭轉過去大陸科技股長期落後美國科技股的局面。

不過，蕭正義表示，若要判斷大陸經濟下一階段的投資機會，內需能否回溫同樣關鍵。大陸官方在7月底召開的中央會議上，已明確要求加快財政支出，推動基礎設施建設。其中，政府將支持「六張網」相關投資，即水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網，與物流網；這些建設也是「十五五」規劃的重要內容，今年相關投資規模可能超過7兆元人民幣，將有助於提振內需。

當然，大陸經濟仍面臨不少外部風險。出口雖然持續強勁，但貿易摩擦並未消退，包括大陸與歐盟間的緊張關係，以及美國針對機器人等產品推出新的進口限制，都可能增加大陸出口產業的不確定性。因此，大陸正研擬新一輪財政與金融協調政策，預計於下半年推出，除支撐內需，也期望能降低經濟成長放緩的壓力。

蕭正義表示，在AI出口持續強勁、政府加大基礎建設投資的雙重支撐下，大陸A股下一階段的投資機會，將聚焦四大投資主題。第一是人工智慧資料中心，包括供電設備、儲能設備，與AI算力資料中心等；第二是電力投資，涵蓋電力基礎建設，銅、鋁、鋼鐵等原物料，以及煤和天然氣等發電燃料；第三是景氣反彈股，包括受惠股市上漲的保險與證券等金融類股；第四是採礦設備，如挖土機、重型卡車等礦產開採與運輸設備。

這場產業結構轉型的影響，可能不只是一波題材行情，而將成為大陸A股未來幾年值得持續觀察的投資主軸。