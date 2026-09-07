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睽違6年！華為再發高性能麒麟晶片 內部加裝「垂直通道」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
華為7日發布Mate XT 2三摺疊手機，搭載最新麒麟9050 Pro晶片，這也是華為睽違6年再次在旗艦發布會推出全新麒麟晶片。圖／截自余承東微博
華為7日發布Mate XT 2三摺疊手機，搭載最新麒麟9050 Pro晶片，這也是華為睽違6年再次在旗艦發布會推出全新麒麟晶片。圖／截自余承東微博

華為7日在廣州發布Mate XT 2三摺疊手機，搭載最新麒麟9050 Pro晶片。這是首款採用「邏輯折疊技術」的高性能晶片，也是繼Mate 40全球發布會後，華為睽違6年再次在旗艦發布會推出全新麒麟晶片。

據新華社報導，麒麟9050 Pro在單一晶片內將邏輯單元分層排列，如同從平層升級為複式空間，內部並增加垂直互聯通道，類似加裝「電梯」，藉此縮短信號傳輸路徑，降低延遲並提升性能。

華為7日下午在廣州舉行新品發布會，正式推出新一代三摺疊手機Mate XT 2非凡大師。華為上一次在旗艦發布會推出全新麒麟晶片，是2020年的Mate 40系列。此後受美國科技限制影響，華為取得高階晶片的能力及手機業務一度受到衝擊。

華為 晶片 摺疊手機

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