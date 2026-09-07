中國上市公司半年報 AI硬體是消費電子業新賽道

中國財經媒體整理中國上市公司2026年上半年業績報告顯示，消費電子零部件行業的成績出現明顯分化。其中，人工智慧（AI）算力需求爆發，AI伺服器、光模組、AI智慧終端機等企業營收高成長。

另一方面，儲存設備漲價逐步反映在消費終端，智慧型手機、個人電腦（PC）等傳統需求走弱，相關業務占比較高的企業營收成長出現壓力。

經濟參考報引述專業人士分析，手機、個人電腦換機需求疲軟，消費電子行業正從「硬體出貨量驅動」的舊模式，切換至「端側AI滲透+算力基建+生態拓展」的新增長邏輯，這一趨勢不可逆，且將加速行業分化。

經濟參考報分析上半年財報指出，受益於AI算力基礎設施建設、AI智慧設備等相關業務的公司，營收普遍表現亮眼。

其中，行業龍頭富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）上半年實現營收人民幣5578.61億元，年增54.63%；歸屬母公司股東淨利潤237.40億元，年增95.99%，營收與淨利潤均創歷史新高，已連續4季單季淨利潤超過百億元。業績高成長的核心驅動力來自雲端運算業務，公司增長重心明顯向AI算力基礎設施傾斜。

報導指出，與新興AI業務帶來市場機會相對的是，傳統消費電子業務占比較高的企業營收增長出現壓力。AI算力需求激增引發儲存產品漲價，壓力沿產業鏈一路傳導至終端產品和相應零部件企業。榮耀、OPPO、vivo、華為等中國主流品牌手機先後漲價，直接抑制消費者的購買意願，市場需求出現一定程度疲軟。

市場研究機構IDC資料顯示，中國智慧型手機2026年第2季出貨量約6600萬台，年減4.3%，為連續第5季下滑。

終端需求疲軟直接傳導至零部件企業的訂單，對傳統消費電子業務占比較高的企業造成明顯衝擊，手機面板廠商同樣受到直接影響。