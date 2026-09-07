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陸AI短劇帶紅人臉授權 素人一次400多元、演員上看數千元

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸AI短劇爆發式增長，也催生「人臉授權」新生意。普通人不用真的出鏡拍戲，只要完成照片採集與授權，就能把自己的數位肖像上架交易。圖／取自界面新聞
大陸AI短劇爆發式增長，也催生「人臉授權」新生意。普通人不用真的出鏡拍戲，只要完成照片採集與授權，就能把自己的數位肖像上架交易。圖／取自界面新聞

大陸AI短劇爆發式增長，也催生「人臉授權」新生意。普通人不用真的出鏡拍戲，只要完成照片採集與授權，就能把自己的數位肖像上架交易。央視財經報導，四川一家人臉數位交易平台上，不少兼職演員和普通民眾前來採集人像，提交資料、審核通過後，整個過程不超過30分鐘。

平台工作人員介紹，數位肖像分為普通人和專業演員2類，普通人肖像每部短影音使用費約100元（人民幣，下同，約台幣471元），專業演員則依使用範圍和劇集長度定價，從500元（約台幣2357元）到數千元不等。成交後，平台會從授權費中抽成。

一名肖像授權人表示，自己抱著試試看的心態，將肖像授權價格掛在500元一次，依合約約定可分得70%，也就是「500元的話我能拿350元（約台幣1650元）」。

採集完成後，平台會對原始素材進行標準化處理，依照面部特徵生成適用不同題材的數位形象素材包。數據採集師馬儀靜表示，每天會處理數10組素材，調整光影、妝容和場景，但不會大幅修改本人五官，以確保辨識度。

平台負責人余子林表示，平台上線僅2個月，已媒合100多筆訂單，交易總額接近7萬元（約台幣33萬元）。目前人像庫中演員和網紅占80%，素人占20%，價格由市場供需決定。

報導指，今年前5個月，AI短劇市場規模已突破220億元，今年第1季上線的微短劇中，AI占比超過95%。

不過，報導提到，過去業界普遍使用AI隨機生成虛擬人臉，容易出現不同劇集「撞臉」、角色五官相近的情況，甚至可能因為與真實人物長相過於相似，引發肖像權爭議。部分製作公司因此開始改從合法平台採購真人實名授權素材，並在合約中明確約定使用場景和期限。

四川允法律師事務所主任律師孟祥玉提醒，肖像權屬於人格權，不能被徹底買斷，只能在約定期限和場景內授權使用。部分合約若只概括寫明「用於AI商業用途」，卻沒有進一步區分短劇、廣告、直播等場景，就可能產生超出授權範圍使用的風險，也應特別警惕「永久授權、不可撤銷」等格式條款。

此外，人臉與身分證資料如果同時提交，一旦平台資料防護不足，也可能造成敏感個資外洩。AI技術還能透過一張人臉衍生大量不同造型，若未事先約定衍生形象的權利歸屬及收益分配，也容易產生糾紛。

據界面新聞指，AI短劇與數位廣告快速擴張後，真人臉素材需求也從零散採購逐漸走向標準化供應。尤其AI隨機生成的人臉往往辨識度較低、表情僵硬，使用真人肖像訓練生成的數位角色，在面部自然度與觀眾接受度上更有優勢。

報導稱，AI短劇出海也進一步推高不同族群、不同年齡人臉素材的需求。隨著真人肖像逐漸成為AI內容生產的一環，「人臉授權」如何兼顧商業需求、肖像權與個資保護，也成為這波新生意能否持續發展的關鍵。

央視財經報導，四川一家人臉數位交易平台上，不少兼職演員和普通民眾前來採集人像，提交資料、審核通過後，整個過程不超過30分鐘。普通人肖像每部短影音使用費約人民幣100元，專業演員則依使用範圍及劇集長度定價，從500元到數千元不等。圖／截自央視財經
央視財經報導，四川一家人臉數位交易平台上，不少兼職演員和普通民眾前來採集人像，提交資料、審核通過後，整個過程不超過30分鐘。普通人肖像每部短影音使用費約人民幣100元，專業演員則依使用範圍及劇集長度定價，從500元到數千元不等。圖／截自央視財經

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