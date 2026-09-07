快訊

外國人低消1600元！東京93年串燒老店設天價門檻 日人嚇：太嚴了吧

昔房仲金童吸金2.5億逃亡7年 落網重判後傳因流感猝逝

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

聽新聞
0:00 / 0:00

解約107名應屆生 陸車燈廠星宇股份總經理遭扣薪12個月

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸車燈企業星宇股份先前因與107名應屆大學畢業生解約引發爭議。圖／取自紅星新聞
大陸車燈企業星宇股份先前因與107名應屆大學畢業生解約引發爭議。圖／取自紅星新聞

大陸車燈企業星宇股份先前因與107名應屆大學畢業生解約引發爭議。公司7日公布內部處分結果，總經理周曉萍遭扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪6個月並不再分管人力資源，人力資源總監俞志明則遭免職。

據澎湃新聞報導，常州星宇車燈股份有限公司發布處分決定表示，鑑於8月初對部分新進大學生事項「處理不當造成重大影響」，經公司經理辦公會決議，對負有管理責任的總經理周曉萍扣薪12個月；對負有直接領導責任的副總經理李樹軍調整分工，不再分管人力資源，並扣薪6個月。此外，人力資源總監俞志明遭免職，人力資源部部長李梅則遭降職調任。

事件源於星宇股份8月與107名2026屆應屆大學畢業生解除勞動契約。據網路曝光的公司人資與員工談話錄音，8月上旬，公司分批約談應屆畢業生，提出「二選一」方案：若主動以「個人原因」離職，可獲半個月薪資補償；若拒絕離職，則將被調往第一線產線，從事車燈裝配、插接及鎖螺絲等基礎工作，薪資也改按一般作業員標準計算。

常州市人力資源和社會保障局8月25日通報，星宇股份今年共招募440名2026屆大學畢業生，與其中107人解除勞動契約。官方認定公司協商過程「方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通」，造成不良影響，星宇股份當時已就此道歉，並先將人資總監停職。

通報並指，截至8月25日，107名遭解約應屆生中，已有22人重新就業，14人參加其他企業面試。

星宇股份8月27日再度致歉，表示將向遭解約的應屆畢業生發放求職生活補貼，並協助聯繫其他企業提供職缺，如3個月內未實現就業，將給予6個月薪資作為補償。

處分公布後，「星宇車燈處罰公告」話題在微博引發討論。有網友表示，公司此次已將責任追究到總經理、副總經理及人資主管層級，顯示公司意識到事件在決策及執行層面存在嚴重失誤。但也有網友認為，企業內部處分不足以平息爭議，應由監管部門進一步介入。

另有網友評論，「企業招人不能只看旺季擴張，行情變動就粗暴裁員」，一次解約上百名應屆生「完全不符合正常公司招聘流程和動機」。

星宇股份7日公布內部處分結果，總經理周曉萍遭扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪6個月並不再分管人力資源，人力資源總監俞志明則遭免職。圖／取自觀察者網
星宇股份7日公布內部處分結果，總經理周曉萍遭扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪6個月並不再分管人力資源，人力資源總監俞志明則遭免職。圖／取自觀察者網

星宇 總經理 總監

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／密約案調查出爐！快艇遭重罰5首輪和3千萬美元 雷納德只需付70萬

NBA／雷納德聲稱不知薪資規避 球迷怒酸：戶頭多出8位數會沒發現？

股王信驊飆漲停！離天價只差665元 2027在手訂單超車今年全年營收

國泰投信遭金管會開罰600萬！3項業務受限 PTT反串：罰得真重

相關新聞

解約107名應屆生 陸車燈廠星宇股份總經理遭扣薪12個月

大陸車燈企業星宇股份先前因與107名應屆大學畢業生解約引發爭議。公司7日公布內部處分結果，總經理周曉萍遭扣薪12個月，副總經理李樹軍扣薪6個月並不再分管人力資源，人力資源總監俞志明則遭免職。

大陸再為國有金融體系輸血 8業者獲注資1.7兆元

大陸8家中央金融企業6日公布增資計畫，合計增資人民幣3600億元（約新台幣1.7兆元），其中大陸財政部出資3000億元。《第一財經》指出，這是近年大陸金融體系最大規模的集中資本補充，且涵蓋機構範圍超出市場普遍預期。

陸儲能業擴產潮叫停！防產能過剩 電芯列調查重點

大陸儲能行業在經歷數年高速擴張後，產能過剩風險升高。陸媒報導，今年下半年開始，大陸各地基本已經停止受理新增動力電池、儲能電池產能備案，有關部門正全面調查現有及規劃中的產能底數，儲能電芯是重點調查領域。

阿里攻太空AI投資陸版星鏈 入股上海垣信衛星

有「中國版星鏈」之稱的「千帆星座」計畫運營主體上海垣信衛星近期完成工商變更，杭州阿里創業投資登記為新股東。這意味阿里巴巴成功入局這家備受追捧的低軌衛星領域獨角獸，布局太空算力再添助力。

陸燃氣輪機巨頭 獲CSP廠大單

AI發展帶動電力與資料中心擴建，大陸燃氣輪機巨頭杰瑞股份日前透露獲得某國際知名雲服務提供商（CSP）大單，且已收到首筆預付款。

長電擴產先進封裝 募資308億元

為把握人工智慧算力擴張關鍵窗口期，大陸「封測一哥」長電科技近期披露定增（私募）預案，公司擬募集人民幣65億元（約新台幣308億元），將聚焦高效能運算（HPC）、高階電源模組、晶圓級封裝及記憶體等先進封裝擴產項目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。