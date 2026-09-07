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大陸再為國有金融體系輸血 8業者獲注資1.7兆元

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
繼2025年向中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行注資人民幣5000億元，大陸8家中央金融企業6日公布增資計畫，合計增資人民幣3600億元。路透
繼2025年向中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行注資人民幣5000億元，大陸8家中央金融企業6日公布增資計畫，合計增資人民幣3600億元。路透

大陸8家中央金融企業6日公布增資計畫，合計增資人民幣3600億元（約新台幣1.7兆元），其中大陸財政部出資3000億元。《第一財經》指出，這是近年大陸金融體系最大規模的集中資本補充，且涵蓋機構範圍超出市場普遍預期。

據《第一財經》報導，此次增資涉及工商銀行、農業銀行、中國進出口銀行、中國出口信用保險公司，以及中國人壽集團、中國人保、中國太平、中國再保8家中央金融企業，資金均用於補充核心一級資本，以提升服務實體經濟能力及風險防控韌性。

其中，工商銀行、農業銀行擬向財政部、中國煙草總公司及相關子公司發行A股股票，計畫募集資金分別不超過人民幣1000億元、1600億元。財政部擬分別認購700億元、1300億元，中國煙草總公司及相關子公司則各出資300億元，合計600億元。

其他金融機構方面，財政部將分別向中國進出口銀行、中國出口信用保險公司注資人民幣300億元、100億元；中國人壽集團、中國人保、中國太平則分別獲注資350億元、150億元及70億元；中國再保則計畫透過向財政部定向增發募集30億元。

報導指，工商銀行及農業銀行獲得注資，早在市場預期之中。今年大陸政府工作報告已明確提出，將發行3000億元特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本；金融監管部門此前也表示，對6家國有大型銀行的注資將分期分批推進。

去年，交通銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行及中國建設銀行已完成首批增資，4家銀行分別透過定向增發募集1200億元、1650億元、1300億元及1050億元，其中財政部合計出資5000億元，資金來源為中央金融機構注資特別國債。

報導提到，相較去年，今年最大不同在於增資範圍進一步擴大，除大型國有銀行外，也納入政策性金融機構及國有商業保險公司。

至於注資影響，中金公司此前測算指，3000億元資本可撬動約4兆元資產擴張，有助提升直接信貸投放及併購能力，並支持實體經濟和防範金融風險。

報導稱，儘管今年以來銀行業績已有回暖訊號，但銀行淨息差逐年下降且處於歷史低位，資產品質結構性風險仍需防範，因此此次再度替大型金融機構補充資本，主要是提升資產投放能力及風險抵禦能力，屬於「未雨綢繆」的前瞻性安排。

大陸旅美時事評論員蔡慎坤則在社群平台X指出，這輪3600億元注資，與其說是救銀行，不如說是財政給整個國有金融體系輸血。由於房地產和地方債「壓力山大」，金融機構普遍出現大量不良資產，金融機構利潤更是大幅減少；但中央又要求保科技、製造業和穩增長，需要銀行繼續放錢，「舊帳要扛，新帳要做，資本不足怎麼辦？只能是財政直接補。」

蔡慎坤說，這次不只銀行，保險、政策性金融機構也一起注資。說明真正要解決的不是某幾家銀行爆雷，而是「給整個金融體系重新裝填資本彈藥，再通過槓桿撬動更大規模的信貸和投資」。

他進一步表示，為什麼在金融機構帳面指標仍然「健康」的時候財政提前輸血？答案只有2個方向，「要麼為下一輪信用擴張裝彈藥，要麼是為尚未充分暴露的不良資產做準備」。

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