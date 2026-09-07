綠色通道 台灣文旦登陸南京

依托寧台直航定班全貨機空中通道，來自台灣花蓮的文旦柚五日在南京開櫃上架。該批文旦柚從台灣果園採摘、完成報關清關，到運達南京農副產品物流中心，全程不到廿四小時，較傳統方式節省了近一周時間。

中新社報導，今年四月，中共中央台辦授權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，包括為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。海峽論壇期間，舉辦十項促進兩岸交流合作的政策措施對接簽約會，為台灣特色農漁產品打開大陸銷路搭建平台。

此次寧台直航定班航線開通運輸首批規模化的台灣生鮮，是南京貫徹落實十項促進兩岸交流合作的政策措施的具體舉措。過程中，兩岸相關企業多次磋商，南京市交通集團打造相關空中物流通道；南京祿口國際機場海關開通台灣生鮮進口綠色通道，落實七×廿四小時預約通關保障機制。南京農副產品物流中心承擔本次項目落地工作，打造華東對台農貿核心交易樞紐。

「今天登陸南京的台灣文旦柚，是樹齡超過四十年、台灣市面上的優質文旦柚。」南京寧台供應鏈管理有限公司總經理孟鵬九在受訪時表示，他們從今年四月起著手對接引進符合大陸標準的台灣優質農產品工作，六月篩選到合適水果品種後聯繫台灣果園、果農，與他們的通話時間超過三千分鐘，最終將台灣優質文旦柚引入大陸市場。

南京眾彩商業運營管理有限公司總經理虞國明認為，依托寧台直航定班全貨機空中通道，破解了以往生鮮運輸時效不足、銷售管道不穩的難題，大大提升了台灣生鮮類產品的運輸時效，拓寬了台灣果品在華東地區的銷售管道，對後期台灣果品、水產品打開更大市場進行了探索，亦填補了南京當地農貿市場對台灣優質文旦柚貨源的空缺。

台灣農業行業代表蔡燿丞表示，當日第一批文旦柚到貨三千餘箱，後續還將陸續到貨。此次是首次試水南京市場，望獲得更多大陸消費者認可。