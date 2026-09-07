陸AI短劇擴張 複合型人才難尋

大陸ＡＩ短劇市場今年快速擴張，製作門檻下降帶動產能暴增。央視財經報導，跑量短劇價格從每分鐘人民幣五千元（單位下同）跌至幾百元，但品牌客製短劇每分鐘仍可達一萬至二萬元，顯示大陸ＡＩ短劇市場正從拚產量、拚價格轉向精品、ＩＰ及海外市場。業者直言，既懂ＡＩ又懂影視製作的複合型人才越來越難找，這類人才年薪至少接近百萬元。

央視財經指出，今年隨著ＡＩ大模型、智慧工作流持續迭代，ＡＩ短劇經歷一輪暴發，技術門檻降低，大量玩家湧入，產能迅速增加，製作流程大幅壓縮，市場供給快速增加。然而，價格也跟著「跳水」。ＡＩ短劇業者賽博娜娜說，二○二五年進入市場後，半年間市場便從「缺產能」轉向「產能過剩」，同樣內容報價從每分鐘五千元降至幾百元。

產能快速增加之際，平台端政策也持續調整。多名從業者指，平台收視標準與補貼幾乎「一月一變」，跑量模式下平台掌握流量與採買話語權，製作方議價空間受壓縮。

復旦大學傳播學系教授鄧建國認為，ＡＩ短劇Token消耗量大，雖表面上製作成本較低，但獲客流量完全依賴平台，獲客成本仍高。製作方投入算力與時間批量生產短劇，卻沒有定價權與議價權，難以收回製作成本。

閱文集團ＡＩ技術負責人陳煒于指，一般播放量超過四千萬次的ＡＩ短劇即可盈利，但爆款占比不到百分之一。

在跑量短劇價格跌至每分鐘幾百元後，部分團隊開始轉向精品、ＩＰ及海外市場。短劇業者陸文斌透露，其公司主要承接品牌客製短劇，一部約二十分鐘的普通品牌客製ＡＩ短劇，價格可達二十萬元至三十萬元。他認為，兼具ＡＩ技術與影視製作能力的複合型人才越來越難找，年薪至少接近百萬元。

上海蟲疊數位藝術工作室執行長邵梁表示，公司透過打造ＩＰ、建立帳號矩陣及ＩＰ授權實現盈利。賽博娜娜則將市場轉向海外，團隊目前涉及ＡＩ仿真人短劇、ＡＩ仿真人互動影遊及ＩＰ客製短劇。

數據顯示，預計今年大陸ＡＩ劇、漫劇市場規模有望超過四百億元，年增百分之一三八。