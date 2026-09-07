HICOOL參賽者創高 菁英北京逐夢

在日前舉行的HICOOL二○二六全球創業者峰會上，來自世界各地的創新創業者，帶著改變世界的夢想相聚北京。兩百個HICOOL大賽獲獎專案集體亮相，硬核科技閃耀全場。在學術、思想與資本的交匯點上，一股創新熱浪，正以北京為圓心湧向全球。

輝達前研究員，中國頂尖高校博士生導師，公司成立兩個多月即完成數億元人民幣融資的一九九七年出生的李一鳴，作為厘清智能創始人，正帶領團隊打造面向具身智慧訓練與部署的世界模型系統，並摘得本屆HICOOL大賽一等獎。

「這裡是一個只要你種下種子，就一定會有人幫你澆水的地方。」「○○後」創業者王冠博這樣評價HICOOL。從去年帶著兩篇論文參與HICOOL青年夢想計畫的兩人團隊，到今年參加HICOOL大賽的卅人團隊，王冠博創立的萬格智元已將論文做成產品，近三個月收穫超千萬人民幣訂單。

自二○二○年創立以來，HICOOL已累計培育五家上市公司、十八家獨角獸企業和二一九家專精特新企業，獲獎專案賽後融資超過七百億元人民幣。亮眼資料的背後，是無數頂尖人才對北京這片科創「熱土」的嚮往。今年大賽共吸引全球一○二○九個創業項目、一三四七二名創業者踴躍報名，報名項目數量、參賽人數再創歷史新高，連續七年正增長；海外項目占比百分之五十六，外籍參賽者突破百分之卅，覆蓋一四一個國家和地區；七十三名決賽參賽人才裡，ＱＳ世界大學排名前五十高校畢業生達卅七人。

真格基金董事總經理姚方舟長期接觸海外華人創業者，他觀察到，大量頂尖人才把北京作為追夢的「首選地」，核心在於人才和資源的集聚效應，「哪裡形成了人才與資源的正向迴圈，哪裡就會成為創業者的首選」。

七年來，HICOOL已從單一創業賽事蛻變為全天候、全鏈條的全球創新創業服務生態平台。從種下一顆顆「種子」到聚成一片「創新雨林」，映照出的是一座城市與全球創業者之間的信任與共鳴。