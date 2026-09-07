從投行看大陸／分配利潤給個人股東須課稅20%

9月1日起台商以個人股東投資大陸的利潤需繳納20％個人所得稅。

台商以台籍居民個人身分直接投資大陸，成為在大陸註冊成立的外商投資企業個人股東，自1994年來就一直享有利潤匯出免稅的待遇，但自2026年9月1日起，因大陸財政部、稅務總局頒布《關於外籍個人股息紅利個人所得稅政策有關事項的公告》（2026年第27號公告），未來台籍個人從大陸外商投資企業取得的股息、紅利所得，都將適用20％稅率徵收個人所得稅。

一、內外資個人股東稅率趨於一致

大陸自然人股東分紅向來適用20％稅率的個人所得稅，但包含台籍個人在內的外籍股東，在取得大陸外商投資企業的分紅時可享受免稅，形成分紅因股東身分不同的20％稅負差異，這種因身分引起的稅收差別待遇，將因27號公告而消失，使內外資個人股東的分紅稅率統一為20％。

但實務中，多數台商不是以個人身分投資大陸，而是以BVI等第三地境外公司投資大陸成為境外股東，以目前規定來看，雖然境外非居民企業取得來源於大陸境內的股息紅利，是按法定稅率20％減半徵收，也就是台商將大陸台資企業的稅後利潤，以利潤分配名義匯回BVI等境外母公司時，只課徵10％稅率的所得稅，會不會讓稅務局以境外母公司非實體企業做為理由，直接穿透這些第三地境外公司的母公司到台籍個人股東身上，進一步要求比照27號公告，從原本10％的稅率改為課徵20％稅率的個人所得稅，值得台商注意。

二、台商身處特殊稅務處境，無灰色避稅空間

雖然《海峽兩岸避免雙重課稅及加強稅務合作協定》已於2015年簽署，但因各種原因一直未實際生效，使台籍個人無法像其他外籍居民一樣，借助大陸與各國間簽署的避免雙重課稅收協定，在利潤匯出時享受5％‑10％不等的優惠稅率，只能直接適用最高20％稅率的個人所得稅。

其實按照台灣規定，台籍個人來源大陸分紅所得，須併入台灣綜合所得計稅，因此台商個人只要在大陸繳納20％稅率的利潤匯出所得稅，經公認證程序後，是可以在台灣申請抵免個人所得稅，問題是絕大多數台商並未在台灣申報繳納個人所得稅時，將來源自大陸的個人所得納入申報範圍，既然都未申報納稅了，也就談不上什麼抵不抵扣的問題。

27號公告在執行上，仍有些待後續補充的細節，例如要課徵20％稅率的利潤，到底是按照形成利潤時間？還是董事會決議分配利潤時間？或是將利潤實際匯至境外股東的時間？以哪一個時間點為準，只要落在今年9月1日後就須適用新規按20％徵稅，都得要等待稅務局的補充解釋細則。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)