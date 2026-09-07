長電擴產先進封裝 募資308億元

大陸儲能行業在經歷數年高速擴張後，產能過剩風險升高。陸媒報導，今年下半年開始，大陸各地基本已經停止受理新增動力電池、儲能電池產能備案，有關部門正全面調查現有及規劃中的產能底數，儲能電芯是重點調查領域。

2026-09-07 02:09