陸燃氣輪機巨頭 獲CSP廠大單

AI發展帶動電力與資料中心擴建，大陸燃氣輪機巨頭杰瑞股份日前透露獲得某國際知名雲服務提供商（CSP）大單，且已收到首筆預付款。

全球AI超級資料中心（AIDC）正迎來前所未有的擴張，帶動燃氣輪機需求出現爆發性增長。

該市場長期呈現高度壟斷的「三巨頭」格局，以美國GE Vernova、德國西門子能源、日本三菱動力三家國際龍頭為主，獨占全球大約75%至85%的市占。

上述訂單反映中國大陸廠商開始切入全球頂尖AI算力基建供應鏈。雖然未有公開廠商名稱，但在北美雲服務與AI算力市場中，目前國際知名、大規模擴建資料中心且對電力需求極其迫切特徵的巨頭，主要集中在微軟（Microsoft Azure）、亞馬遜（AWS）、Meta、谷歌（Google）等少數幾家企業。

證券時報報導，杰瑞股份在產能建設方面，已在大陸國內外地區布局含燃氣輪機發電設備在內的多種類設備本地化裝配生產能力，可滿足北美地區相關產品的生產需求；公司透過在大陸與北美擴建原有廠房以及租賃廠房等方式，進一步提升相關設備生產能力。

杰瑞股份此前稱，公司控股子公司J&F Power Systems LLC簽署燃氣輪機發電機組供應合約，且收到並接受客戶下達的採購訂單；訂單金額為14.65億美元（約新台幣463億元），主合約有效期限為五年，相關燃氣輪機發電機組將在2027年11月之前分批次交付。