聽新聞
0:00 / 0:00

陸燃氣輪機巨頭 獲CSP廠大單

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

AI發展帶動電力與資料中心擴建，大陸燃氣輪機巨頭杰瑞股份日前透露獲得某國際知名雲服務提供商（CSP）大單，且已收到首筆預付款。

全球AI超級資料中心（AIDC）正迎來前所未有的擴張，帶動燃氣輪機需求出現爆發性增長。

該市場長期呈現高度壟斷的「三巨頭」格局，以美國GE Vernova、德國西門子能源、日本三菱動力三家國際龍頭為主，獨占全球大約75%至85%的市占。

上述訂單反映中國大陸廠商開始切入全球頂尖AI算力基建供應鏈。雖然未有公開廠商名稱，但在北美雲服務與AI算力市場中，目前國際知名、大規模擴建資料中心且對電力需求極其迫切特徵的巨頭，主要集中在微軟（Microsoft Azure）、亞馬遜（AWS）、Meta、谷歌（Google）等少數幾家企業。

證券時報報導，杰瑞股份在產能建設方面，已在大陸國內外地區布局含燃氣輪機發電設備在內的多種類設備本地化裝配生產能力，可滿足北美地區相關產品的生產需求；公司透過在大陸與北美擴建原有廠房以及租賃廠房等方式，進一步提升相關設備生產能力。

杰瑞股份此前稱，公司控股子公司J&F Power Systems LLC簽署燃氣輪機發電機組供應合約，且收到並接受客戶下達的採購訂單；訂單金額為14.65億美元（約新台幣463億元），主合約有效期限為五年，相關燃氣輪機發電機組將在2027年11月之前分批次交付。

燃氣 中國大陸 三菱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

SpaceX攻燃氣渦輪 規劃自行生產零組件

美電力基建ETF火熱 009805、009819等三檔上周受益人數持續走揚

陸PCB巨頭生益砸百億擴產

半導體廠務工程五強訂單塞爆 在手訂單衝8,800億 後續有望叩關兆元

相關新聞

陸儲能業擴產潮叫停！防產能過剩 電芯列調查重點

大陸儲能行業在經歷數年高速擴張後，產能過剩風險升高。陸媒報導，今年下半年開始，大陸各地基本已經停止受理新增動力電池、儲能電池產能備案，有關部門正全面調查現有及規劃中的產能底數，儲能電芯是重點調查領域。

阿里攻太空AI投資陸版星鏈 入股上海垣信衛星

有「中國版星鏈」之稱的「千帆星座」計畫運營主體上海垣信衛星近期完成工商變更，杭州阿里創業投資登記為新股東。這意味阿里巴巴成功入局這家備受追捧的低軌衛星領域獨角獸，布局太空算力再添助力。

綠色通道 台灣文旦登陸南京

依托寧台直航定班全貨機空中通道，來自台灣花蓮的文旦柚五日在南京開櫃上架。該批文旦柚從台灣果園採摘、完成報關清關，到運達南京農副產品物流中心，全程不到廿四小時，較傳統方式節省了近一周時間。

陸燃氣輪機巨頭 獲CSP廠大單

AI發展帶動電力與資料中心擴建，大陸燃氣輪機巨頭杰瑞股份日前透露獲得某國際知名雲服務提供商（CSP）大單，且已收到首筆預付款。

長電擴產先進封裝 募資308億元

為把握人工智慧算力擴張關鍵窗口期，大陸「封測一哥」長電科技近期披露定增（私募）預案，公司擬募集人民幣65億元（約新台幣308億元），將聚焦高效能運算（HPC）、高階電源模組、晶圓級封裝及記憶體等先進封裝擴產項目。

從投行看大陸／分配利潤給個人股東須課稅20%

9月1日起台商以個人股東投資大陸的利潤需繳納20％個人所得稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。