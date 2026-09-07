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阿里攻太空AI投資陸版星鏈 入股上海垣信衛星

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
有「中國版星鏈」之稱的「千帆星座」計畫運營主體上海垣信衛星近期完成工商變更，杭州阿里創業投資登記為新股東。 路透
有「中國版星鏈」之稱的「千帆星座」計畫運營主體上海垣信衛星近期完成工商變更，杭州阿里創業投資登記為新股東。 路透

有「中國版星鏈」之稱的「千帆星座」計畫運營主體上海垣信衛星近期完成工商變更，杭州阿里創業投資登記為新股東。這意味阿里巴巴成功入局這家備受追捧的低軌衛星領域獨角獸，布局太空算力再添助力。

千帆星座於2024年8月發射首批18顆衛星，正式開啓大規模組網。今年起，千帆星座進行高密度發射。截至目前，千帆星座已增至238顆，計劃2026年底完成一階段324星全球組網，面向全球提供服務並啓動商業化運營。

按國際電信聯盟（ITU）規則，千帆星座需在首星發射後14年內完成全部衛星部署。

上海汽車集團金控管理公司也是新股東之一。業內人士分析稱，網路巨頭和汽車產業龍頭的加入，將為低軌衛星開闢全新應用場景。阿里在雲計算、數位基礎設施領域積澱深厚，可與低軌衛星天地一體通信能力形成深度聯動。

事實上，阿里早於2018年啓動「一站一星」計畫，發射「糖果罐號」迷你太空站與「天貓國際號」通訊衛星，探索太空營銷與遙感應用。此後，阿里與中國兵器工業集團共同發起成立千尋位置，推動了北斗衛星導航系統的規模化應用。

阿里與浙江省政府、浙江大學共同創辦的之江實驗室在2024年公布「三體計算星座」項目，且計劃2027年前發射約100顆計算衛星。2025年11月，阿里千問三大模型成功部署至「星算」計畫01組太空計算中心，實現全球首次通用大模型在軌端到端推理，是目前全球算力規模最大的太空計算星座。

阿里雲與長光衛星，助力其利用吉林一號衛星系列獲取高分辨率多光譜遙感數據；阿里雲智能集團智算解決方案首席架構師塗傳濱曾表示，商業航天正迎來歷史性機遇，雲計算企業可在高精度定位、低軌遙感、算力衛星、星地通信與星雲融合五大核心方向深度布局。

阿里 星鏈 太空 衛星

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