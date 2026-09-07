陸儲能業擴產潮叫停！防產能過剩 電芯列調查重點

大陸儲能行業在經歷數年高速擴張後，產能過剩風險升高。陸媒報導，今年下半年開始，大陸各地基本已經停止受理新增動力電池、儲能電池產能備案，有關部門正全面調查現有及規劃中的產能底數，儲能電芯是重點調查領域。

新浪科技引述消息人士稱，此次並非「一刀切」關閉擴產通道，目前所有已經備案、在建、獲批的老專案，正常推進，不受任何影響；消費電池、鋰電材料、配套項目不在限制範圍內；只卡「新增擴產」，不卡技術升級、產線技改和海外建廠。

報導並指，待完成行業產能摸底調查、建立產能監測預警機制之後，新增產能審批有望重新開啟。

大陸收緊儲能業擴產政策

遠景高級副總裁田慶軍對財聯社表示，今年大陸儲能電芯規劃擴產已超800GWh（GWh相當於百萬度電），年底建成產能約1.2至1.5TWh（TWh相當於10億度電），規劃總產能超2TWh。他直言，「這已經遠遠超越了全球市場的真實需求」。他稱，電芯生產需要連續性，一旦產能過剩，企業為了生存必然打價格戰。

報導指出，儲能市場今年上半年曾出現電芯供不應求情況，帶動企業加快擴產。田慶軍表示，今年上半年供不應求主要受到三項因素疊加影響，包括容量電價政策落地、棄風棄光倒逼配儲帶動大陸市場需求，以及海外市場在出口退稅政策調整前的搶購；此外，儲能產能建設周期約一年，市場需求突然爆發也讓行業措手不及。不過，隨新建產能陸續投產，業內普遍預期未來幾年將經歷一輪產能出清。

在產能過剩風險升高之際，大陸主管部門近年也持續提出治理「內捲式」競爭。IT之家提到，大陸工信部2025年11月28日曾召開動力和儲能電池行業製造業企業座談會，會議明確提出，要「依法依規治理動力和儲能電池產業非理性競爭」。

此後，大陸工信部、國家發展改革委、市場監管總局、國家能源局於今年1月7日聯合召開動力和儲能電池行業座談會，研究部署進一步規範動力和儲能電池產業競爭秩序工作。

另外，「動力和儲能電池成本核算模型通則」團體標準啟動會7月30日召開，相關標準旨在促使企業從盲目拚價格轉向精細化運營，防止內捲外化，推動動力電池和儲能電池行業向高質量、規範化發展。

據報導，今年中開始，多個省市率先收緊鋰電項目審批、暫緩新項目備案。分析人士認為，鋰電「瘋狂擴產潮」有望終結，行業將進入存量廝殺、優勝劣汰的洗牌階段。