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全球第四大！長鑫存儲DRAM市占衝10%

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

市場調研機構Counterpoint Research發布的最新行業報告顯示，大陸記憶體龍頭長鑫存儲，在全球動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）產業迎來了爆發式增長，在全球ＤＲＡＭ市場的營收市占已升至百分之十，坐穩全球第四大ＤＲＡＭ供應商的位置，和三星、ＳＫ海力士、美光三大巨頭的差距正在縮小。

本輪長鑫存儲的業績大幅飆升，主要得益於全球人工智慧基礎設施建設熱潮，全行業對記憶體晶片的需求持續暴漲，直接引發了大範圍的記憶體供應吃緊，產業鏈整體供需關係徹底反轉。

作為主流通用ＤＲＡＭ的核心供應商，長鑫存儲緊抓這一輪行業供需缺口的發展契機，全面擴大面向全球市場的出貨規模，依託穩定的產品良率收穫了合理的產品溢價，直接帶動其營收與淨利潤都呈現出成倍增長的強勁力道。

在此之前，長鑫存儲已在今年第二季交出亮眼的成績單，年度營收增幅領跑全行業，是當時全球範圍內增長速度最快的存儲晶片廠商。

目前，該公司正利用通用ＤＲＡＭ市場繁榮期累積的充裕資金和利潤儲備，一邊加速推進產能擴充計畫，一邊全力突破面向高頻寬記憶體（ＨＢＭ）和下一代移動端記憶體（ＬＰＤＤＲ）的前沿技術研發，旨在進一步提升國內外市場的穩定供給能力，在高階存儲技術領域加快追趕全球行業巨頭的腳步。

長鑫存儲的市占率突破百分之十，也是大陸國產記憶體產業發展的一個代表性關鍵點。過去全球ＤＲＡＭ市場長期被海外三家巨頭壟斷，定價權完全由海外廠商掌控，現在大陸廠商已突破限制，後續隨著國產ＨＢＭ等高階記憶體產品落地，全球記憶體晶片的長期定價體系將回歸更合理的區間。

長鑫存儲已經於今年七月廿七日在科創板掛牌上市，日前公布第二季財報，其中淨利潤人民幣五二八億元，單季營收賺回八年虧損。

DRAM 記憶體 晶片

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