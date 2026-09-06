支持AI中小企業創業 中國推新政涵蓋一人公司

中國工業和信息化部日前公布新政支持人工智慧（AI）中小企業創業，將「一人公司」、「超級個體」等AI時代的新型創業主體納入支持範圍，多個地方政府已陸續推出相關創業優惠。

綜合上海證券報和第一財經等財經媒體報導，中國工信部4日發布「人工智能中小企業創業支持計畫（2026—2028年）」，提出以3年時間，在行業應用、數據服務、智慧算力等重點領域，培育AI創業企業。目標是新培育科技和創新型中小企業1萬家以上，專精特新「小巨人」企業超過2000家。

中關村信息消費聯盟理事長項立剛在接受上海證券報採訪時表示，AI創業普遍面臨算力成本高、數據資料獲取難、「場景落地」（把想法變成可實際應用並產產生價值）慢的三大難處，上述計畫相當於為創業企業鋪設一條從技術研發到產業化落地的快速通道。

項立剛說，將「一人公司」、「超級個體」等新型創業主體納入支持範圍，顯示監管機關了解到AI時代創業形態變化。因為AI工具大幅降低創業的技術門檻，個體開發者和微型團隊正在成為創新的重要源頭。政策及時回應這一趨勢，有助於釋放社會創造力。

第一財經報導，近期已有廣東、湖北等地方推出針對人工智慧領域「一人公司」的創業優惠政策，協助「超級個體」創業。

此外，計畫首次將開源生態賦能作為獨立板塊部署，提出支持國家級人工智慧開源社區（AtomGit）發展壯大，引導創業企業合理應用優質開源基礎模型、開發框架、工具鏈和開源數據集等資源，降低技術研發和產品創新成本。

項立剛表示，開源是人工智慧技術反覆運算的核心驅動力，也是中小企業降低研發成本、實現差異化競爭的關鍵路徑。計畫支持開源社區建設，並且強調開源成果的商業轉化，這對缺乏自研大模型能力的中小企業尤為重要。

在融資服務方面，計畫提出「發揮國家中小企業發展基金、國家人工智能產業投資基金、國家集成電路（積體電路）產業投資基金引導作用」，帶動社會資本設立聚焦人工智慧領域的早期風險投資基金和創業投資基金。