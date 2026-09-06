營建材料也能做半導體？陸建築龍頭陝西建工跨界造晶片

在房地產業承壓之下，陸傳統建築龍頭陝西建工成立中熔科技，經營範圍包括新材料技術研發、新型膜材料製造、集成電路設計、製造以及銷售等。值得注意的是，該公司首件ZETA原子電熱產品在陝西銅川智慧工廠正式下線投產，代表背後並非「建築公司造晶片」，而是「建築公司把低碳建築、新型材料和智能溫控產品產業化」。

21世紀經濟報導，陝西建工中熔科技註冊資本人民幣2,500萬元，大股東為陝建投資，持股佔比51%。而陝建投資背後則是上市公司陝建股份。該筆投資在半年報發布之後，2026年上半年，陝建股份歸屬於上市公司股東的淨利潤年降78.55%；利潤總額年降71.38%。

建築企業過去的增長模式，主要依賴訂單規模、施工周轉和區域擴張。但在房地產鏈條調整、地方財政約束增強、基建投資節奏變化、工程回款壓力加大的背景下，傳統施工總包模式的利潤彈性正在減弱。顯示建築施工主業的收入和利潤同時承壓，尋找更高附加值的產業環節，正在成為傳統建築企業必須面對的命題。

然而，這筆投資的核心並不在於陝建股份是否要真正進入晶圓製造、晶片封測等重資產環節，而在於其是否試圖把建築場景、新材料產品和低碳溫控需求結合起來。

陝建投資官微1日披露，陝西建工中熔科技的首件ZETA原子電熱產品在陝西銅川智慧工廠正式下線投產。投產的主要產品為ZETA原子電熱膜、電熱牆膜、地暖模塊、智暖裝飾畫四類產品，可應用於消費電子與家電、新能源汽車、特種工況、大健康等領域。

未來市場看待陝西建工，難以用傳統半導體產業邏輯看待之，而是追蹤ZETA原子電熱產品是否獲得批量訂單；銅川智慧工廠產能利用率如何；產品毛利率和回款週期是否優於傳統施工業務；相關業務是否能夠並表，並在利潤表中形成可見貢獻。