創新藥商務拓展交易活躍 陸CRO訂單量價齊升

隨著創新藥BD（Business Development，商務拓展）交易持續活躍，藥企研發資金趨於充裕，為搶佔創新藥研發窗口、保障項目進度，藥企對外部研發服務的付費意願提升，大陸CRO（醫藥研發外包組織）企業在手訂單呈「量價齊升」態勢。展望下半年，業內人士普遍認為，本輪CRO行業修復具有較強的持續性。

在醫藥研發外包產業鏈中，通常分為臨床前CRO與臨床CRO：臨床前CRO包括藥效學、藥代動力學、毒理學安全性評價研究等；臨床CRO則服務於藥物臨床試驗階段，負責臨床試驗方案設計、受試者招募、數據管理與統計分析等工作，行業景氣度和臨床試驗的開展密切相關。

綜合上證報、界面新聞報導，今年上半年，臨床前CRO美迪西業績實現扭虧，報告期內新簽訂單金額人民幣12億元，年漲104.74%；綜合毛利率年提升10.36個百分點至31.60%。此前，美迪西2024、2025連續兩年年報錄得大額虧損，2025全年歸母淨虧損人民幣1.68億元；另一家益諾思2025年全年歸母淨利潤虧損3051.59萬元，而上半年實現營業收入4.65億元，年增23.92%；利潤總額4330.41萬元，較上年年增長7976.83%，進入2026年第1季兩家企業先後轉盈。

美迪西董事長陳春麟表示，從公司上半年實際訂單執行和客戶反饋來看，藥企對當前價格水平的接受度已明顯提高，項目價格水平已擺脫前期低位，正在逐步修復。

奧浦邁董事長肖志華稱，上半年臨床前CRO業務訂單量較行業低谷期有明顯修復，服務價格溫和修正。BD交易活躍帶來的增量非常明顯，圍繞BD交易的數據包完善、獨立驗證和補充試驗需求上升，成為臨床前CRO訂單的重要來源。

AI正在成為拉開藥企議價空間差距的關鍵。安永大中華區諮詢服務主管合伙人吳曉穎分析，對於標準化、重複性比較高的工作，AI效率提升以後，價格競爭可能還會繼續；但如果CRO能把算法、實驗平台和歷史數據真正接起來，讓客戶買的其實是時間和研發決策質量，這會更有議價空間。

據弗若斯特沙利文數據，2025年中國臨床CRO市場規模約480億元（約67億美元），市場高度分散，前五大參與者合計市佔僅約30%。大陸CRO賽道第一梯隊以泰格醫藥、昭衍新藥為代表，分別佔據臨床CRO與臨床前CRO的頭部位置。第二梯隊既包含美迪西、益諾思這類臨床前特色CRO等。