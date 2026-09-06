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大陸儲能產能過剩敲警鐘 業界：新建項目傳暫緩審批

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸儲能產能過剩風險升高，財聯社引述多位業界人士透露，相關部門正全面盤點儲能產能，對尚處規劃階段、未正式開工的新建項目暫緩審批和推進；業界強調，此次收緊並非全面叫停。 新華社
大陸儲能產能過剩風險升高，財聯社引述多位業界人士透露，相關部門正全面盤點儲能產能，對尚處規劃階段、未正式開工的新建項目暫緩審批和推進；業界強調，此次收緊並非全面叫停。 新華社

大陸儲能行業在經歷數年高速擴張後，產能過剩風險升高，新建產能項目或將面臨從嚴審批。財聯社報導，多位產業鏈人士透露，大陸儲能行業產能過剩風險加劇，中國有關部門正全面摸排產能，並暫緩審批新建產能項目。

財聯社6日下午報導，多位大陸產業鏈人士透露，針對當前儲能行業產能過剩風險加劇及內卷態勢，大陸有關部門近期正全面摸排現有及規劃中的儲能產能底數，儲能電芯是重點領域之一，對尚處規劃階段、未正式開工的項目暫緩推進。已備案且在建的項目不受影響。

多位業內人士強調，相關收緊措施並非「一刀切」，後續將根據市場實際需求動態調整。另有企業人士表示，儲能仍有廣闊發展空間，但發展節奏需要理性把控，避免盲目擴張導致產能過剩，確保行業健康有序發展。

遠景高級副總裁田慶軍表示，今年大陸儲能電芯規劃擴產已超800GWh，年底建成產能約1.2至1.5TWh，規劃總產能超2TWh。他直言，「這已經遠遠超越了全球市場的真實需求」。他稱，電芯生產需要連續性，一旦產能過剩，企業為了生存必然打價格戰。

報導同時指，儲能市場今年上半年曾出現電芯供不應求情況，帶動企業加快擴產。田慶軍表示，今年上半年供不應求主要受到三項因素疊加影響，包括容量電價政策落地、棄風棄光倒逼配儲帶動大陸需求，以及海外市場在出口退稅政策調整前的搶購；此外，儲能產能建設周期約一年，市場需求突然爆發也讓行業措手不及。不過，隨新建產能陸續投產，業內普遍預期未來幾年將經歷一輪產能出清。

在產能過剩風險升高之際，大陸主管部門近年也持續提出治理「內卷式」競爭。IT之家提到，大陸工信部2025年11月28日曾召開動力和儲能電池行業製造業企業座談會，會議明確提出，要「依法依規治理動力和儲能電池產業非理性競爭」。

此後，大陸工信部、國家發展改革委、市場監管總局、國家能源局於今年1月7日聯合召開動力和儲能電池行業座談會，研究部署進一步規範動力和儲能電池產業競爭秩序工作。

另，「動力和儲能電池成本核算模型通則」團體標準啟動會7月30日召開，相關標準旨在促使企業從盲目拚價格轉向精細化運營，防止內卷外化，推動動力電池和儲能電池行業向高質量、規範化發展。

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