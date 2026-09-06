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俄鐵總裁：中俄鐵路貨運量創新高 兩國正討論新鐵路線路

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
俄羅斯衛星通訊社指出，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫說，中俄兩國正擴大現有鐵路口岸運力，並討論建設新的鐵路幹線。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博
俄羅斯衛星通訊社指出，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫說，中俄兩國正擴大現有鐵路口岸運力，並討論建設新的鐵路幹線。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博

中俄高層近期會晤後，兩國傳出擴大鐵路運輸合作。俄媒透露，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫（Oleg Belozyerov）表示，中俄正擴大現有鐵路口岸運力，同時討論建設新的鐵路幹線。

俄羅斯衛星通訊社6日報導，第十一屆東方經濟論壇於9月1日至4日在俄羅斯的海參崴舉行。別洛澤羅夫近日在論壇期間表示，俄羅斯與中國大陸正在擴大現有鐵路口岸的運力，並討論建設新的鐵路幹線。

別洛澤羅夫說，「俄中之間有四個鐵路口岸，全部運行高效」，「我們目前所做的工作是在現有線路上進行擴容，不過新線路也在討論之中」。他還指，俄羅斯與中國大陸的貨運量正在增長，預測2026年鐵路運輸量將創下新高。

此前，根據俄羅斯鐵路公司發布的消息顯示，2026年前7個月，俄羅斯與中國大陸的鐵路貨物運量增長6%，達1.14億噸，創歷史新高。

另，據中國大陸海關總署數據，2026年1月至7月，中俄雙邊貿易額年增26.3%，達1,592.4億美元。其中，中國大陸對俄羅斯出口額為728.4億美元，增長29.5%；自俄羅斯進口額達864億美元，增長23.7%。

此前，中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）8月31日下午在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。普亭在會晤中說，中俄間的合作在包括經濟領域在內的各個方向上順利發展，兩國正在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。他並提到北極航線「北方海路」的定期班次首艘大陸貨櫃船在8月中旬啟航，以及中俄間農產品出口增長達到34％。

而在9月2日與中國大陸國務院總理丁薛祥會面時，普亭表示，2026年中俄貿易額預計將創下新紀錄。

中俄 兩國 俄羅斯

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