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大陸AI短劇快速擴張 業者：這類人才難找…年薪近百萬人民幣

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
AI短劇市場價格競爭加劇，部分業者開始轉向品牌客製、精品及海外市場；有大陸業者指出，既懂AI又懂影視製作的複合型人才越來越難找，年薪至少接近人民幣百萬元。圖／取自第一財經
AI短劇市場價格競爭加劇，部分業者開始轉向品牌客製、精品及海外市場；有大陸業者指出，既懂AI又懂影視製作的複合型人才越來越難找，年薪至少接近人民幣百萬元。圖／取自第一財經

大陸AI短劇市場今年快速擴張，製作門檻下降帶動產能暴增。央視財經報導，跑量短劇價格從每分鐘人民幣5,000元（單位下同）跌至幾百元，但品牌客製短劇每分鐘仍可達1萬至2萬元，顯示大陸AI短劇市場正從拚產量、拚價格轉向精品、IP及海外市場。業者直言，既懂AI又懂影視製作的複合型人才越來越難找，這類人才年薪至少接近百萬元。

央視財經指，今年隨著AI大模型、智慧工作流持續迭代，AI短劇經歷一輪爆發，技術門檻降低，大量玩家湧入，產能迅速增加，製作流程大幅壓縮，市場供給快速增加。

然而，價格也跟著「跳水」。AI短劇業者賽博娜娜說，2025年進入市場後，半年間市場便從「缺產能」轉向「產能過剩」，同樣內容報價從每分鐘5,000元降至幾百元。數位人客製價格也大幅下降，過去30萬元至60萬元，如今幾萬元甚至幾千元即可完成。

產能快速增加之際，平台端政策也持續調整。多名從業者指，平台收視標準與補貼幾乎「一個月一變」，跑量模式下平台掌握流量與採買話語權，製作方議價空間受到壓縮。

復旦大學新聞學院傳播學系教授鄧建國認為，AI短劇Token消耗量大，雖然表面上製作成本較低，但獲客流量完全依賴平台，獲客成本仍高。製作方投入算力與時間批量生產短劇，卻沒有定價權與議價權，難以收回製作成本。

閱文集團AI技術負責人陳煒于指，一般播放量超過4,000萬次的AI短劇即可盈利，但爆款占比不到1%。數據顯示，2026年上半年全網新上線AI短劇超過22.19萬部，播放量突破1億次的僅1,055部，破億率約0.47%。

在跑量短劇價格跌至每分鐘幾百元後，部分團隊開始轉向精品、IP及海外市場。短劇業者陸文斌透露，其公司主要承接品牌客製短劇，一部約20分鐘的普通品牌客製AI短劇，價格可達20萬元至30萬元。他認為，兼具AI技術與影視製作能力的複合型人才越來越難找，年薪至少接近百萬元。

上海蟲疊數位藝術工作室執行長邵梁表示，公司透過打造IP、建立帳號矩陣及IP授權實現盈利。賽博娜娜則將市場轉向海外，團隊目前涉及AI仿真人AI短劇、AI仿真人互動影遊及IP客製短劇。井英科技聯合創辦人吳高明提到，從商業化收入來看，歐美市場占近60%，東南亞、日韓、中東等地區合計占30%至40%。相較傳統實拍短劇，AI短劇製作成本可降低70%至80%。

數據顯示，預計2026年大陸AI劇、漫劇市場規模有望超過400億元，年增138%；海外市場預計突破40億美元，在海外微短劇整體規模中占比近70%。陳煒于直言，目前大陸國產AI短劇製作能力很強，關鍵問題是缺少好的故事。

央視財經報導，大陸AI短劇今年快速擴張，隨著AI大模型與智慧工作流持續迭代，製作門檻下降、產能快速增加，跑量短劇價格也從每分鐘人民幣5,000元跌至幾百元。圖／取自央視財經
央視財經報導，大陸AI短劇今年快速擴張，隨著AI大模型與智慧工作流持續迭代，製作門檻下降、產能快速增加，跑量短劇價格也從每分鐘人民幣5,000元跌至幾百元。圖／取自央視財經

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