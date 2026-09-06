資金分散日韓AI風險 大陸股市衍生品需求升溫

日韓人工智慧（AI）投資交易日益擁擠，尋求分散投資風險的資金開始轉向大陸股票衍生品。外媒指出，近幾周巴克萊、瑞銀等銀行交易部門看到客戶對掛鉤大陸主要股市指數的看漲選擇權及掉期合約需求增加，越來越多策略師也開始建議透過衍生品布局大陸股市，尤其是中小型股。

彭博報導，法國巴黎銀行及美國銀行認為，持續推進的資本市場改革、科技自主發展，以及硬體產業獲利前景改善，是支撐大陸股市的因素。其中，資本市場改革有助於推動股市慢牛行情。

瑞銀近期在題為《中證500指數是分散AI交易風險的更好選擇》（China’s CSI 500 Is Better Choice to Diversify AI Trade）中指出，中證500指數可作為希望分散AI投資曝險的替代性投資標的。

從近期資金流向來看，瑞銀銷售與交易部門8月30日指，當周亞洲規模最大的衍生品資金流向，是看漲大陸中證系列指數的交易。該部門收到多筆大額做多掉期交易詢價，主要集中在滬深300及中證500指數，也包括看漲選擇權策略。

巴克萊交易部門也發現，客戶對大陸境內指數看漲價差策略的興趣增加，不少投資人押注股市緩步上漲。該行亞太區股票衍生品銷售主管辛格（Kaanhari Singh）表示，與近期歷史水準相比，掛鉤滬深300和中證500指數的相對表現交易也頗具吸引力。近幾月投資人對大陸A股看漲策略的興趣持續升溫，隨全球熱門投資主題的估值及報酬預期受到質疑，投資人正尋求更多元的股票回報來源。

美國銀行亞太區股票衍生品研究主管奈克特（Lars Naeckter）則建議採用中證1000指數看漲價差策略。他表示，目前投資人對市場走勢仍有些忐忑，與投入現貨股票或期貨相比，選擇權在目前定價下具有吸引力。

不過，彭博指，交易員對大陸經濟前景及政府支持力度仍保持謹慎。中證1000指數在7月錄得2016年以來最差單月表現後有所回升，但目前仍較5月高點低16%。另一方面，選擇權隱含波動率已回落至接近一年平均水準，使衍生品交易更具吸引力。

科技股在大陸主要指數中的權重也有所提高。法國巴黎銀行稱，科技業已成為滬深300指數權重最高的產業，在中證500及中證1000指數中的權重也有所增加。法國巴黎銀行亞太區股票及衍生品策略主管Jason Lui表示，大陸境內市場擁有自身AI生態系，與全球AI交易相比可提供不同投資曝險，因此具有分散效果。

財聯社引述PIMCO基金經理人Emmanuel Sharef表示，公司仍維持對亞洲市場的超配評級，並看好AI供應鏈下游企業；在大陸市場，該基金最大產業配置集中於金融板塊，同時看好原材料類股。