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長鑫全球DRAM 市占衝10%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

市場調研機構Counterpoint Research發布的最新行業報告顯示，大陸記憶體龍頭長鑫存儲，在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）迎來爆發式增長，在全球DRAM市場的營收市占已升至10%，已佔據全球第四大DRAM供應商的位置，和三星SK海力士、美光三大巨頭的差距正在快速縮小。

本輪長鑫存儲的業績大幅飆升，主要得益於全球人工智慧基礎設施建設熱潮，全行業對記憶體晶片的需求持續暴漲，直接引發了大範圍的記憶體供應緊張，產業鏈整體供需關係徹底反轉。

作為主流通用DRAM的核心供應商，長鑫存儲緊抓這一輪行業供需缺口的發展契機，全面擴大面向全球市場的出貨規模，依託穩定的產品良率收穫了合理的產品溢價，直接帶動其營收與淨利潤都呈現出成倍增長的強勁勢頭。

在此之前，長鑫存儲就已經在今年第2季交出了極其亮眼的成績單，年度營收增幅領跑全行業，是當時全球範圍內增長速度最快的存儲晶片廠商。

目前，該公司正利用通用DRAM市場繁榮期累積的充裕資金和利潤儲備，一邊加速推進產能擴充計畫，一邊全力攻堅面向高頻寬記憶體（HBM）和下一代移動端記憶體（LPDDR）的前沿技術研發，旨在進一步提升國內外市場的穩定供給能力，在高階存儲技術領域加快追趕全球行業巨頭的腳步。

SK海力士 晶片 三星 DRAM

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