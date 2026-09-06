瑪莎拉蒂、華為合作電動車！採雙logo銷售策略 最快明年底前量產

義大利知名跑車品牌瑪莎拉蒂將在大陸與華為及江淮汽車合作打造首款電動車，並採用「雙標策略」，在海外市場懸掛瑪莎拉蒂的「三叉戟」logo，大陸市場掛華為、江淮的「尊界」品牌銷售，都是同一個底盤打造的車型，目標在2027年量產。

作為品牌重振計畫的一部分，全球第四大汽車集團Stellantis旗下的瑪莎拉蒂正加速推進在大陸與華為及江淮汽車建立戰略聯盟的合作方案。

路透、義大利日報「Milano Finanza」報導，知情人士透露，瑪莎拉蒂在與華為和江淮汽車的聯合開發專案中已取得實質性進展。儘管該協議尚未正式敲定，但大部分關鍵阻礙均已掃清。

據悉，相關合作案實際上已暗中推進數月，最終將成為瑪莎拉蒂與尊界之間的深度協同，目前各方磋商正朝著預期方向穩步推進，談判時間表進一步明確，達成正式協定的機率大幅提升。

三家企業現階段正致力於聯合開發首款電動車型，該原型車目前已進入前期工業造型設計階段，一旦合作框架協定正式簽署，整車最快將於2027年底前量產。

IT之家報導，該項目還將引入汽車行業的「雙標策略」，也就是採用同一工程底盤平台研發的同一款車型，在大陸市場將掛牌「尊界」銷售，在海外市場則將懸掛瑪莎拉蒂的「三叉戟」車標。

目前，該車型的具體製造生產線將位於義大利本土還是大陸生產基地，尚未完全確定。

報導還提到，該專案只是瑪莎拉蒂未來整體規劃的其中一環，瑪莎拉蒂目前仍在並行推進多項處於方案論證階段的整車專案，完整的戰略藍圖將於今年底舉辦的投資者日對外公布。

Stellantis集團並未正面回應與華為及江淮汽車進行接洽的具體細節。該集團解釋稱，「在常規業務開展過程中，Stellantis會圍繞多項議題與全球各地的行業夥伴保持常態化溝通，其核心宗旨始終是為客戶提供最佳的出行解決方案。」並補充表示不會對市場傳聞發表評論。