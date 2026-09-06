大陸8月外銷表現看好

中國大陸海關總署將於8日公布8月進出口數據。分析指出，8月製造業走強，需求、產出和出口均加速，大陸出口引擎在第3季有望保持強勁。

大陸海關總署數據顯示，以美元計，今年前七個月，大陸貨物貿易進出口總值4兆3,579億美元，年增21.8%。其中，出口2兆5,226億美元，年增18.5%；進口1兆8,353億美元，年增26.7%。貿易順差6,874億美元。

從今年1至7月的商品出口金額來看，機電產品普遍持續呈現增長趨勢，其中積體電路年增99.5%、汽車年增54.9%、自動資料處理設備年增45.2%。稀土年增58.2%，高新技術產品年增40.7%。相對地，陶瓷產品、肥料，以及玩具、鞋靴、照明設備等傳統勞力密集商品則呈現下滑。

彭博經濟研究中國經濟學家David Qu指出，大陸科技相關製造業出口表現強勁，而傳統產品出口增速則遠落後於總體水準。

Pinpoint Asset Management總裁兼首席經濟學家Zhiwei Zhang表示，大陸出口引擎在第3季有望保持強勁。這一判斷建立在全球科技投資周期尚未見頂、外部需求仍具韌性的基礎之上。

彭博引述調查機構RatingDog調查，大陸8月工廠活動擴張幅度超過預期，表明儘管經濟整體放緩，但大陸出口導向型企業仍展現出韌性。