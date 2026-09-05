長安汽車賀剛：預計智駕行業2028年完成首輪洗牌 僅剩五六家方案商

「我們和引望會留下來。」長安汽車副總裁賀剛5日預測，大陸智駕行業將很快邁入兼併整合的「春秋時代」，並在2028年左右完成首輪洗牌。屆時，大陸市場上具備競爭力的智駕解決方案商可能僅剩五六家。

每日經濟新聞報導，賀剛認為，要想在這場殘酷篩選中存活，包括長安科技在內的企業必須具備三項核心基礎能力，其中資料和人才是最關鍵的門檻。

長安汽車4日發布長安天樞領航技術成果，分為Pro/Max/Ultra/Ultimate四個梯度，全系搭載雷射雷達、全系採用「端到端」技術。作為天樞技術落地的首款車型，長安啟源Q06已開啟預售。據悉，預售後2小時訂單突破1.1萬輛，其中Ultra版本占比53%，雙電機後驅版本超過30%。

賀剛表示，天樞領航技術總投入已超過人民幣600億元，其中產品研發投入占比過半，研發團隊規模有7500人。高投入背後是行業公認的三重難關：技術迭代速度過快、有效駕駛資料嚴重匱乏，以及頂尖AI與工程化人才的極度稀缺。

賀剛透露，除內部品牌外，長安已與多家外部車廠完成天樞領航技術路測，近期將簽署戰略合作協定，明年即能在非長安系車型上實現大規模應用展示。

海外市場方面，高速NOA（領航輔助駕駛）功能即將在海外鋪開，最快明年於阿聯酋量產城區NOA。

當前，智駕行業高度關注的強制性國家標準「智慧網聯汽車自動駕駛系統安全要求」（GB 44721—2026），將於明年7月1日正式實施。這代表大陸L3級、L4級自動駕駛終於有了統一的「准入門檻」。

長安汽車首席智慧駕駛技術官陶吉坦言，L3級To C（消費者端）售賣的安全標準尚未明確，監管機構正透過收集企業方案逐步形成規範，行業仍需共同摸索。

長安啟源Q06在L3級自動駕駛上已有硬體布局。陶吉表示，啟源Q06 L3版採用雙晶片完全對稱架構，電子電氣架構、電源及執行器均實現冗餘設計，並在標配前視雷射雷達基礎上增加側向和後向雷射雷達，以滿足功能安全標準。「然而，硬體就緒並不等於即刻面向消費者銷售。」陶吉預計，L3級最快明年會規模化落地。

整車市場的整合烈度，或許比智駕賽道更為劇烈。長安汽車執行副總裁楊大勇表示，當前大陸車市雖有五六十個品牌活躍，但真正貢獻80%銷量的只有25至26個，隸屬於10至15家整車廠。”

他據此推演，現有120多個汽車品牌中，最終可能只有二十多個活躍品牌能夠存活，這也代表未來幾年內將有約100個品牌被淘汰。楊大勇判斷，2030年之前，車市競爭仍將維持白熱化狀態。

即使如此，長安啟源依然設定了激進目標。楊大勇表示，今年年底啟源月銷量衝刺5萬至6萬輛，全年向40萬輛銷量目標邁進。