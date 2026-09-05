APEC中小企業部長會議 陸發起設亞太AI賦能中小企業發展合作中心

第32次亞太經合組織（APEC）中小企業部長會議4日在廣州舉行。中方發起在廣州設立亞太人工智慧賦能中小企業發展合作中心。

第一財經日報報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清出席開幕式並致辭表示，大陸不斷完善促進中小企業發展的政策舉措，持續深化與APEC各經濟體的務實合作，共同推動中小企業高品質發展。

張國清強調，中方願與各方一道，積極落實四大全球倡議（全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議），持續深挖合作潛力，共同打造協同融通的創新生態，營造公平公正的市場環境，構建普惠共用的服務體系，加強務實有效的區域合作，攜手推動更多中小企業拔節生長、蓬勃壯大，為構建開放、活力、強韌、和平的亞太共同體貢獻積極力量。

會議形成並發布「第32次亞太經合組織（APEC）中小企業部長會議主席聲明」，為亞太各經濟體深化中小企業合作作出了指引。

會議還發布「中小企業創新和韌性發展主席倡議（廣州倡議）」，貢獻中方成熟經驗和創新成果。此外，中方發起在廣州設立亞太人工智慧賦能中小企業發展合作中心、在深圳建設亞太中小企業合作區。

APEC中小企業部長會議承擔著為亞太地區中小企業發展明確方向、凝聚共識、推動務實合作的重要功能，是APEC促進包容性增長、創新發展和區域經濟融合的重要平臺。

本次會議以「創新驅動 合作共贏」為主題，既突出創新引領，又注重開放合作和成果共用。

工信部部長李樂成在新聞發布會上表示，總的來看，會議進一步深化了四個方面的認識：一是充滿活力的中小企業是經濟韌性的有力支撐；二是科技創新是中小企業高品質發展的核心動力；三是數智賦能是中小企業提質升級的重大機遇；四是普惠包容是深化中小企業合作的重要基礎。

中小企業是推動創新、促進就業、改善民生的重要力量，是亞太經濟的重要基石。各方始終將中小企業發展置於重要位置，願在相互尊重、平等互利的基礎上，分享轉型發展中的有益探索，推動中小企業在經濟社會發展中發揮更加重要的作用。

本次會議發布「第32次亞太經合組織（APEC）中小企業部長會議主席聲明」，既回應了中小企業在創新轉型、資源獲取和市場拓展等方面的現實關切，也明確了今後一段時期APEC中小企業合作的重點方向，為各經濟體加強政策協調、能力建設、務實合作提供了重要指引。

會議鼓勵促進大中小各規模企業之間開展合作，尤其是初創企業、風險投資機構和企業孵化器參與協作，並推動政府、企業、金融機構、科研機構等打通對接的管道，為中小企業獲得技術、融資、人才和市場資源創造更多的機會，促進亞太供應鏈價值鏈更加開放、穩定、更富有韌性。

人工智慧是驅動亞太經濟增長的新引擎，為中小企業轉型升級提供了新路徑。李樂成談到，應順應數位化和智慧化發展的趨勢，秉持開放包容的態度，在安全、可靠、可信的數位環境中，加快推廣小型化、快速化、輕量化、精準化的數位產品和人工智慧應用，推動人工智慧加速賦能中小企業發展。

工信部中小企業局局長梁志峰表示，亞太廣大中小企業在應用人工智慧技術、尋求更高品質發展的過程中，也普遍面臨著技術門檻較高、應用成本較重、專業人才短缺等共性難題，不少企業存在「不會用、不敢用、用不好」的困惑，區域間人工智慧應用水準也存在較大差距。本次會議期間，各經濟體圍繞中小企業創新與合作深入交換意見，充分表明這是亞太各方共同關注的重要課題。

基於上述考慮，中方由工信部會同廣東省政府，在廣州發起設立亞太人工智慧賦能中小企業發展合作中心，邀請包括APEC經濟體在內的各方共同參與建設。

合作中心秉持開放包容、合作共贏的理念，圍繞政策研究、經驗共用、能力建設、產業合作等方向開展務實工作，推動各方在人工智慧技術能力、應用場景和實踐經驗等方面交流互鑒，幫助更多亞太中小企業便捷獲取人工智慧工具與服務，在開放合作中實現共同發展。

本次會議上，中方作為東道經濟體發布「中小企業創新和韌性發展主席倡議（廣州倡議）」，包括提升中小企業發展水準、加強中小企業創業支持、推動中小企業數位化轉型與人工智慧賦能、促進中小企業融入全球價值鏈等方面內容。

李樂成表示，廣州倡議將各方高度關注的中小企業數位化轉型、人工智慧發展、有利營商環境的營造、經貿合作深化等重大課題納入框架，提供了一套目標明確、路徑清晰的發展指引，為亞太地區中小企業高品質發展注入了新的合作動能。