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叫板輝達！ 地平線明年大陸自動駕駛晶片市占率要衝第一

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸智駕晶片公司地平線CEO余凱，5日在演講中表示，公司明年的目標是要在大陸高階自動駕駛晶片市場超過輝達。快科技
大陸智駕晶片公司地平線CEO余凱，5日在演講中表示，公司明年的目標是要在大陸高階自動駕駛晶片市場超過輝達。快科技

大陸智駕晶片公司地平線CEO余凱，5日在演講中表示，公司明年的目標是要在大陸高階自動駕駛晶片市場超過輝達

第一財經日報報導，余凱在2026亞布力企業家論壇第二十二屆夏季年會開幕式上指出，當初給公司取名「地平線機器人」的初衷，是認為未來無論是自動駕駛汽車還是機器人都應該存在一致的計算標準、統一的計算晶片以及作業系統。

余凱坦言，剛開始機器人產業還沒有發展起來，但汽車已然成為一個巨大的產業，機器人計算應用的第一個落腳點在於汽車。

余凱解釋稱，汽車從輔助駕駛到無人駕駛，再到車載的人機交互，其實也屬於機器人計算。地平線率先切入汽車計算，並成為國內該領域第一大晶片方案的供應商。

余凱透露，2024年地平線在大陸的智慧輔助駕駛晶片市占佔據第一名。當產業邁向自動駕駛、無人駕駛時，公司又面臨新的挑戰，直面輝達這一強勁的對手，在2025年推出高達560TOPS的大算力晶片。

余凱表示，幹到今天的話，地平線大算力晶片是行業的第二名，僅次於輝達。「公司明年的目標是要在大陸高階自動駕駛晶片市場超過輝達。」

根據地平線官方發布信息，在大陸市場自主品牌乘用車智駕晶片市場，地平線以31.9%的市占，繼續保持行業第一的地位；輝達以29.3%的市占緊跟在後。

在自主品牌乘用車支援城區NOA晶片供應商中，地平線憑藉征程6系列的大規模量產，市占擴大至22.8%，相比2025年提升將近5個百分點，躍居市場第二。

車規級晶片業務快速發展之際，地平線同時也在孵化專注於機器人計算的公司，即地瓜機器人。余凱介紹稱，這家初創公司最新融資估值超過30億美元，計算業務覆蓋掃地機、割草機、泳池機器人以及人形機器人等。而這一領域的對手依然是輝達。

地平線 自動駕駛 晶片 輝達

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