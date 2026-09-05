快訊

攻擊恐嚇律師！悍女上訴稱「態度良好」保證不再犯 3周後又失控

顧立雄要究責了！證實中科院採購網遭入侵 第一時間竟未察覺

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣文旦柚 登陸南京眾彩市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
依託寧台直航定班全貨機空中通道，首批來自台灣花蓮的40年精品文旦柚，5 日在南京眾彩農副產品物流中心正式開櫃上架。（圖／讀者提供）
依託寧台直航定班全貨機空中通道，首批來自台灣花蓮的40年精品文旦柚，5 日在南京眾彩農副產品物流中心正式開櫃上架。（圖／讀者提供）

依託寧台直航定班全貨機空中通道，首批來自台灣花蓮的40年精品文旦柚，5 日在南京眾彩農副產品物流中心正式開櫃上架。

這批文旦柚從果園採摘，完成報關清關，全程不到24小時運抵南京眾彩，對比傳統海運節省近一周運輸時間，實現台灣生鮮「朝摘夕至」，最大程度降低貨損，保留果實原生風味。

近期大陸海關總署公布，新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊事宜，這次寧台直航定班航線開通運輸首批規模化台灣生鮮，是南京貫徹落實十項促進兩岸交流合作政策措施的具體舉措。

這次文旦柚首櫃抵寧，對台灣基層果農而言，穩定的直航通道打通廣闊的華東消費市場，破解以往生鮮運輸時效不足、銷售管道不穩的難題，助力果農穩定增收；南京市民也在家門口就能夠選購到正宗臺灣文旦柚，兩岸民眾實實在在感受到了兩岸融合發展帶來的紅利。

台灣文旦柚能夠成功落地南京，得益於兩岸業界的緊密配合。台灣農協開發有限公司與南京寧台供應鏈管理公司，先後多次到南京眾彩集團開展實地磋商，探尋台灣基層果農產銷出路。

南京市交通集團立足服務兩岸融合發展大局，打造起江蘇省的寧台定班全貨機空中物流通道。祿口機場海關為本次寧台直航台灣文旦柚落地保駕護航，針對生鮮果品易腐、時效要求高的特點，開通台灣生鮮進口綠色通道，落實 7×24 小時預約通關保障機制，最大限度減少果品貨損，保障台灣鮮果新鮮直達南京眾彩市場。

南京眾彩農副產品物流中心承擔本次專案落地工作，依託寧台直航穩定的航空運力，打造華東對台農貿核心交易樞紐。

台灣農協開發有限公司與南京寧台供應鏈管理公司未來將按照 「水果先行、水產跟進」的雙向貿易規劃，在引進台灣特色農漁產品的同時，積極推動大陸優質農產品、特色貨品銷往台灣，構建兩岸優勢產業互補的雙向貿易閉環，以實實在在的民生貿易，拉近兩岸同胞情感，書寫寧台融合發展的民生篇章。

文旦 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／台南麻豆文旦打進加拿大六大主流連鎖超市 今首櫃低溫8度出口

國人赴陸失聯、疑遭關押等一周增7人 海基會給赴陸4提醒

AFA 高峰會9月3日圓滿閉幕 蔡玉玲：台灣有望「彎道超車」

米其林三星態芮領軍！嘉林餐旅集團中秋禮盒 薈萃四大名廚料理哲學

相關新聞

台灣文旦柚 登陸南京眾彩市場

依託寧台直航定班全貨機空中通道，首批來自台灣花蓮的40年精品文旦柚，5 日在南京眾彩農副產品物流中心正式開櫃上架。

深圳科企「易慕峰」試藥致命 董事竟懟記者：滾開

正衝刺港股IPO的創新細胞治療公司深圳易慕峰生物科技股份有限公司（下稱「易慕峰」），近日捲入嚴重的受試者死亡醫療糾紛。一名49歲胃食道結合部腺癌患者佔某，在參加易慕峰核心產品「IMC002」CAR-T細胞臨床試驗後，不幸於2026年4月離世。面對媒體採訪，易慕峰董事李佳昕竟直接怒斥記者「滾開，煩不煩啊」，惡劣態度讓這家尚未盈利的生技企業，迅速衝上輿論風口浪尖。

APEC中小企業部長會議 陸發起設亞太AI賦能中小企業發展合作中心

第32次亞太經合組織（APEC）中小企業部長會議4日在廣州舉行。中方發起在廣州設立亞太人工智慧賦能中小企業發展合作中心。

叫板輝達！ 地平線明年大陸自動駕駛晶片市占率要衝第一

大陸智駕晶片公司地平線CEO余凱，5日在演講中表示，公司明年的目標是要在大陸高階自動駕駛晶片市場超過輝達。

這僅僅是開始…WSJ：電動車+綠能 助中國破解荷莫茲困局

美伊衝突後全球油價飆升，中國相較其他主要經濟體所受的衝擊較小，被認為是中國的電動車普及與再生能源布局發揮了效果。不過華爾街日報4日報導指出，作為最大的石油進口國，中國得益於龐大的石油儲備和節能措施，經受住了中東石油供應干擾的衝擊。與此同時，全球規模最大的電動車保有量也助力中國破解荷莫茲困局，而市場影響才剛剛開始，若沒有意外，未來中國經濟相對不受外部影響的隔絕效果可能會更明顯。

韜定律論文再更新！麒麟2026實測：電晶體密度暴漲55%、GPU功耗降58%

華為半導體業務部總裁何庭波有關「韜定律」的論文再次更新，並首次披露麒麟 2026 更多實測數據，提到麒麟2026 在電晶體密度提升55%的同時，在等性能條件下，NPU 功耗降低66%、GPU降低58%、CPU性能核降低41%。原因是在晶片內部，能量的主要消耗並非來自計算本身，而是來自數據傳輸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。