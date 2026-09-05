台灣文旦柚 登陸南京眾彩市場

依託寧台直航定班全貨機空中通道，首批來自台灣花蓮的40年精品文旦柚，5 日在南京眾彩農副產品物流中心正式開櫃上架。

這批文旦柚從果園採摘，完成報關清關，全程不到24小時運抵南京眾彩，對比傳統海運節省近一周運輸時間，實現台灣生鮮「朝摘夕至」，最大程度降低貨損，保留果實原生風味。

近期大陸海關總署公布，新增一批台灣文旦柚包裝廠及果園註冊事宜，這次寧台直航定班航線開通運輸首批規模化台灣生鮮，是南京貫徹落實十項促進兩岸交流合作政策措施的具體舉措。

這次文旦柚首櫃抵寧，對台灣基層果農而言，穩定的直航通道打通廣闊的華東消費市場，破解以往生鮮運輸時效不足、銷售管道不穩的難題，助力果農穩定增收；南京市民也在家門口就能夠選購到正宗臺灣文旦柚，兩岸民眾實實在在感受到了兩岸融合發展帶來的紅利。

台灣文旦柚能夠成功落地南京，得益於兩岸業界的緊密配合。台灣農協開發有限公司與南京寧台供應鏈管理公司，先後多次到南京眾彩集團開展實地磋商，探尋台灣基層果農產銷出路。

南京市交通集團立足服務兩岸融合發展大局，打造起江蘇省的寧台定班全貨機空中物流通道。祿口機場海關為本次寧台直航台灣文旦柚落地保駕護航，針對生鮮果品易腐、時效要求高的特點，開通台灣生鮮進口綠色通道，落實 7×24 小時預約通關保障機制，最大限度減少果品貨損，保障台灣鮮果新鮮直達南京眾彩市場。

南京眾彩農副產品物流中心承擔本次專案落地工作，依託寧台直航穩定的航空運力，打造華東對台農貿核心交易樞紐。

台灣農協開發有限公司與南京寧台供應鏈管理公司未來將按照 「水果先行、水產跟進」的雙向貿易規劃，在引進台灣特色農漁產品的同時，積極推動大陸優質農產品、特色貨品銷往台灣，構建兩岸優勢產業互補的雙向貿易閉環，以實實在在的民生貿易，拉近兩岸同胞情感，書寫寧台融合發展的民生篇章。