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中國房地產業新政 房企龍頭碧桂園：短期陣痛難免

中央社／ 台北5日電

中國於8月底發布3份有關房地產新政的文件，重點之一是推動預售制轉為成屋銷售。房企龍頭碧桂園董事會主席楊惠妍表示，過去資金快速週轉、高槓桿的做法不再適用，房地產業經營邏輯被徹底改寫，短期陣痛難免。

中國央行及住建部等多個部門於8月27日至28日分別推出3份有關房市新政的文件，重點之一是改革預售房制度，大幅延長開發商資金回籠的時間，對現金流造成壓力。

新政策另一個重點，是新出讓土地優先採取成屋銷售，開發商於完成工程竣工備案後，才能大規模銷售。

綜合上海證券報及新浪財經4日報導，針對此輪新政，碧桂園集團3日召開月度管理會議，楊惠妍在會中表示，此輪新政的核心變化，是從預售制轉向成屋銷售、從快週轉轉向重品質、從企業主體信用轉向項目信用。過去依賴快週轉、高槓桿的做法不再適用，行業經營邏輯被徹底改寫。短期陣痛難免，但中長期卻是房地產業走向成熟與穩健的重要契機。

碧桂園集團聯席總裁莫斌將此輪新政稱為「房地產業的第三次革命」，即從1998年取消福利分房，到2002年確立土地招拍掛（招標、拍賣與掛牌），再到2026年開啟成屋銷售。當前各地陸續部署實施細則，市場將呈現結構性變化，為房企修復資產負債表、恢復正常經營贏得寶貴時間。

近年中國房地產業疲弱下，碧桂園也陷入債務危機。根據碧桂園近日披露的中期財報，碧桂園今年上半年總收入約人民幣440.8億元（約新台幣2078億元），年減約39.3%。

截至今年6月底，碧桂園總資產7455億元，淨資產310億元，其資產負債率由去年底74.5%上升至80.3%，借貸總額1427億元，其中824億元發生違約或交叉違約，現金167億元。

碧桂園 預售

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