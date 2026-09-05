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中國8月住宅平均租金 跌幅創近2年新低

中央社／ 台北5日電

中國房地產市場研究機構中指研究院表示，8月50個城市住宅平均租金年減2.45%，跌幅創2024年9月以來新低；上海住宅平均租金月增率連5個月摘冠。

中指研究院5日最新市場觀察報告指出，8月住房租賃市場熱度較7月下滑，50個城市住宅平均租金月漲幅收斂，主因為畢業季帶來的租賃需求接近尾聲；上海、深圳持續帶動一線城市平均租金上漲，上海住宅平均租金月增率連續5個月位居50個城市首位。

8月50個城市住宅平均租金為每個月、每平方公尺人民幣34.02元（約新台幣160元），月增0.03%，漲幅較7月收斂0.10個百分點，呈現季節性下滑；年減2.45%，跌幅收斂，創下2024年9月以來新低，重點城市住宅平均租金出現築底趨穩訊號。

中指研究院表示，住房租賃市場有顯著的季節性波動特徵，從歷年走勢來看，3月返工潮、6至8月畢業季為住房租賃需求傳統旺季；9月以後隨著季節性效應消退，住房租賃市場將進入需求相對平穩常態化階段。

中指研究院評估，受到需求回歸平穩與租賃房源供給充沛等影響，重點城市住宅平均租金短期內有調整壓力；不過考量過去幾年租賃市場租金持續調整，9月重點城市住宅平均租金以小幅度波動為主，一線城市住宅平均租金整體有望維持穩定。

中指研究院長期監測50個重點房地產市場樣本城市，用於發布住宅平均租金、房價等行業核心指數。50個樣本城市包括4個一線城市（北京、上海、廣州、深圳）、16個準一線城市（杭州、成都、南京等）、30個二線城市（廈門、東莞、佛山、大連等）。

租賃租金市場的修復被業界視作房地產市場整體穩定的先行指標，原因在於租金走勢與真實居住需求波動有關，涉及城市人口流入、就業活躍度等情況，這些要件為民眾購房需求復甦的基礎。

租金 深圳 一線城市

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