快訊

獨／電子煙回收桶9月8日上路 國健署：絕不會前手丟、後頭抓

非洲被縮小457年！聯合國表決換世界地圖 美國轟正事不做唯一反對

代理撐場／素人教師站穩講台 為何喜歡教學仍要離開？

聽新聞
0:00 / 0:00

北方華創稱3D DRAM兩步刻蝕突破性進展 助長鑫存儲繞過EUV制裁

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸半導體設備製造商北方華創，日前在IEEE期刊發表學術論文，聲稱在下一代記憶體3D DRAM製造工藝上取得重大技術突破，開發出一種創新的兩步循環刻蝕工藝，將為以長鑫存儲（CXMT）為代表的本土記憶體廠商開闢一條規避制裁的新路徑。 。聯合報系資料照片
大陸半導體設備製造商北方華創，日前在IEEE期刊發表學術論文，聲稱在下一代記憶體3D DRAM製造工藝上取得重大技術突破，開發出一種創新的兩步循環刻蝕工藝，將為以長鑫存儲（CXMT）為代表的本土記憶體廠商開闢一條規避制裁的新路徑。 。聯合報系資料照片

大陸半導體設備製造商北方華創，日前在IEEE期刊發表學術論文，聲稱在下一代記憶體3D DRAM製造工藝上取得重大技術突破，開發出一種創新的兩步循環刻蝕工藝，將為以長鑫存儲（CXMT）為代表的本土記憶體廠商開闢一條規避制裁的新路徑。

業界分析，長鑫存儲若能將北方華創的刻蝕設備與相關工藝整合至產線中，將大幅提升向3D DRAM自主量產演進的可行性，在不必依賴西方極紫外曝光機的前提下持續提升產品密度與性能，從而在全球記憶體產業格局重塑中佔據更具彈性的競爭地位。

科技媒體Wccftech報導，隨著西方對華半導體設備出口管制的持續收緊，大陸半導體行業在難以獲取先進製程極紫外（EUV）曝光機的情況下，正將更多研發重心轉向透過垂直堆疊突破電晶體密度瓶頸。

在傳統記憶體製造中，EUV曝光機主要用於在二D平面上雕刻極其精細的電路紋路與微觀圖案。由於缺乏EUV設備，單純依賴深紫外（DUV）設備在水準角度上縮小線寬會遭遇物理與工藝層面的多重制約。

3D DRAM被普遍視為DRAM技術演進的下一階段，核心理念正是轉向垂直製造架構，透過層層堆疊電晶體來顯著提高存儲單元密度，正如NAND快閃記憶體此前向3D堆疊演進一樣。微軟產品

北方華創在論文中闡述的方案針對矽（Si）與矽鍺（SiGe）交替堆疊的64層3D DRAM結構。在這一製造流程中，Si與SiGe薄膜交替沉積，隨後需要將SiGe層精準刻蝕剝離，在留下的Si層間空隙中構建字線、位線和柵極等微觀結構。

然而，高深寬比結構下的橫向選擇性刻蝕一直是行業難題，極易引發兩大缺陷，一是刻蝕選擇比不足導致矽骨架受損，二是微負載效應造成底部反應產物與雜質沉積堆積，導致各層刻蝕嚴重不均勻。

為化解這一工程挑戰，北方華創設計了一種兩步循環刻蝕技術。第一階段，設備利用無偏置的電中性氟自由基對SiGe層進行定點刻蝕，該反應材料對SiGe表現出極高選擇性，並在矽層表面形成一層細密的氟化鍺保護膜，從而最大限度隔絕矽層遭受侵蝕。

第二階段再引入反應氣體清理底部的副產物沉積，確保刻蝕氣體能夠在垂直方向上順暢流動並實現縱深穿透。

根據北方華創披露的數據，該工藝實現了超過500:1的SiGe與Si刻蝕選擇比，代表刻蝕SiGe的速度比矽層快500倍以上；在厚度為200奈米的夾層結構中，矽層的單次損耗控制在10埃（1奈米）以內。

更為關鍵的是，論文指出該工藝在跨越64對交替層堆疊的結構中實現了超過95%的結構均勻度，即使在最底層的結構厚度也能達到至少190奈米，有效消除了縱深刻蝕不均的頑疾。

DRAM NAND 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

增速最快記憶體廠商！長鑫存儲DRAM營收市占升至10% 坐穩全球第四

華為麒麟9030 Pro藏不住了！拆解確認中芯N+3 網熱議台積差距

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

長鑫存儲控告美國防部 不滿被列軍工企業黑名單

相關新聞

傳瑪莎拉蒂正與華為、江淮談合作擬推雙標電動車 目標2027年量產

作為品牌重振計畫的一部分，斯特蘭蒂斯（Stellantis）旗下的瑪莎拉蒂正加速推進在大陸與華為及江淮汽車建立戰略聯盟的合作方案，該項目將採用「雙標策略」，目標是在 2027 年之前推動該合作全面落地並投入營運。

增速最快記憶體廠商！長鑫存儲DRAM營收市占升至10% 坐穩全球第四

市場調研機構Counterpoint Research發布的最新行業報告顯示，大陸記憶體龍頭長鑫存儲，在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）賽道迎來了爆發式增長，在全球DRAM市場的營收市占已升至10%，已穩占據全球第四大DRAM供應商的位置，和三星、SK海力士、美光三大巨頭的差距正在快速縮小。

北方華創稱3D DRAM兩步刻蝕突破性進展 助長鑫存儲繞過EUV制裁

大陸半導體設備製造商北方華創，日前在IEEE期刊發表學術論文，聲稱在下一代記憶體3D DRAM製造工藝上取得重大技術突破，開發出一種創新的兩步循環刻蝕工藝，將為以長鑫存儲（CXMT）為代表的本土記憶體廠商開闢一條規避制裁的新路徑。

DeepSeek大數據中心倚重華為 將在內蒙部署16萬顆AI晶片

深度求索（DeepSeek）將在內蒙古打造一座超大型AI數據中心，並部署總計16萬顆華為最先進的AI晶片，這是目前已知規模最大的華為AI晶片集群，將進一步推動大陸減少對輝達晶片的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。