DeepSeek大數據中心倚重華為 將在內蒙部署16萬顆AI晶片

深度求索（DeepSeek）將在內蒙古打造一座超大型AI數據中心，並部署總計16萬顆華為最先進的AI晶片，這是目前已知規模最大的華為AI晶片集群，將進一步推動大陸減少對輝達晶片的依賴。

彭博報導，知情人士透露，DeepSeek計劃使用華為下一代的昇騰950DT晶片來運作其模型，不過，具體時間取決於華為AI晶片的量產能力。業內預計該算力集群將從2027年起逐步分批上線投用，全部建成後將成為大陸規模最大的全棧國產化AI算力集群。

DeepSeek的AI數據中心位於內蒙古烏蘭察布，是大陸「東數西算」（東部數據傳到西部來計算）工程的核心算力樞紐節點之一，依託當地豐富的綠電資源與低溫自然冷卻條件，已吸引華為、阿里、百度等多家企業打造數據中心。

截至2026年6月，當地已投運及規劃的數據中心算力總容量合計約12.5GW，是亞太地區增長最快的AI算力集群之一。DeepSeek此前已完成人民幣500億元融資，啟動超大型數據中心建設，本次16萬顆華為AI晶片的部署計畫，正是該專案的核心組成部分。

本次部署的核心硬體為華為最新量產的昇騰950系列晶片，其中面向推理場景優化的950PR晶片已於今年4月量產，單卡算力達到輝達H20的2.8倍，面向訓練場景的950DT晶片也已進入商業化落地階段。這批晶片將主要支撐DeepSeek大模型的日常推理調用，覆蓋智慧對話、內容生成、行業解決方案等多個業務場景，大幅降低大模型對外服務的回應延遲，提升大規模用戶訪問的承載能力。

業界指出，此前大陸AI產業長期面臨高端算力供給偏緊的問題，大型企業提前鎖定國產AI晶片產能，本質上是為未來數年的AI業務擴張築牢底層基礎。本次DeepSeek與華為的深度合作，不僅將推動大陸國產AI晶片在大規模商用場景下完成技術驗證，也將進一步帶動整機製造、光通訊模組、液冷散熱、軟體生態等全產業鏈的協同發展。