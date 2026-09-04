DeepSeek傳部署16萬顆華為AI晶片 為新資料中心提供算力

DeepSeek計劃在內蒙古建設的一座大型資料中心，部署至少16萬顆華為最先進的AI加速晶片。這可能打造出目前已知規模最大的華為AI晶片集群之一，並推動大陸進一步減少對輝達晶片的依賴。

彭博引述知情人士透露，DeepSeek計劃使用華為下一代昇騰950DT晶片來運行模型，但具體安裝時間將取決於華為的生產能力。

其中一位知情人士稱，DeepSeek目前並不打算使用950DT進行模型訓練，儘管華為在設計和推廣這款處理器時，將其定位為能夠勝任這一要求更高的任務。

知情人士表示，DeepSeek希望採購更多華為最先進的晶片，但這家大陸半導體龍頭目前產能不足。受高階記憶體等零組件短缺制約，華為今年950DT的產量將被限制在幾十萬顆這一量級的低階。華為還需要平衡其他客戶的需求，並嘗試向海外出口少量產品，因此完成DeepSeek這筆訂單可能需要一年以上。

如果按計劃建成，內蒙古資料中心將成為推動DeepSeek AI研發的重要基礎設施。DeepSeek目前正洽談融資數十億美元，以擴充基礎設施。

據一位了解華為生產能力的人士透露，到該項目投入運行時，大陸可能已經擁有數個類似規模的集群。