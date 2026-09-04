大陸稀土企業傳暫停部分對美出貨 消息人士揭原因

一些大陸稀土供應商因憂心北京方面祭出懲罰措施，因而拒絕向美國出貨，這突顯出在大陸國家主席習近平訪問華盛頓前數周，美國取得這類關鍵材料的管道仍是一項問題。

路透報導，美國官員已多次要求大陸遵守過去一年在南韓釜山和大陸北京作出的承諾，以確保稀土出口許可證的順利發放。一位熟悉相關工作的人士稱，由於該問題持續存在，它已被列入習近平9月24日訪美前的議程籌備事項。

另一位直接了解情況的消息人士表示，自大陸8月初對美國供應鏈監督機構「負責任商業聯盟」（Responsible Business Alliance，RBA）實施制裁以來，已有少數大陸供應商拒絕向美國企業出口稀土。

另外兩位熟悉情況的消息人士稱，近幾個月來，其他大陸稀土企業也已停止向美國出貨，以避免捲入地緣政治。其中一名消息人士舉出案例，表示大陸企業因擔心相關材料可能被轉售給遭禁用戶，而拒絕出貨。

報導引述匿名的美國官員表示，美國政府繼續敦促中方解決未遵守釜山協議的問題，以及其他雙邊關切事項。