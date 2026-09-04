【專家之眼】AI發展對兩岸關係的深遠影響

當前ＡＩ的發展迅猛，牽涉層面日益深廣，兩岸關係也難以自外。ＡＩ或可強化威懾、升高危機，或可降低誤判、化險為夷，其推陳出新的能力之強與速度之快，令人咋舌且值得關注。

首先，ＡＩ將改變兩岸軍事平衡。台灣現在正在明顯加強無人機、ＡＩ、無人防衛系統；北京則持續強化聯合封鎖、海空監控、無人系統和資訊化作戰能力。台灣二○二七年國防預算規劃，也把ＡＩ與無人系統列為重點，可見未來關鍵的不只是有多少傳統武器，而是誰能夠更快把衛星、雷達、無人機、情報資料交給ＡＩ分析，並完成「發現－判斷－決策－行動」的鏈條，迅速達陣，以致現代戰爭愈趨於演算法速度的博弈。

再者，灰色地帶爭鬥會更加強化。ＡＩ特別適合網路攻擊、自動化偵察、假訊息、深偽影像和輿論操縱。台灣的國安單位過去已經指出，中共相關認知作戰中出現ＡＩ生成內容、冒用台灣身分和影音平臺傳播等手法，台灣的國防體系也開始用ＡＩ與大資料識別假訊息。因此未來兩岸爭鬥可能還沒有開第一槍，就已經在網路、手機、社群媒體和民眾心理上展開。

第三，ＡＩ可能提高或降低戰爭門檻。 如果雙方都知道對方具有大量無人機、智慧導彈、網路反擊與快速偵察能力，那麼發動戰爭的成本會升高，這可能形成一種「智慧化恐怖平衡」。但另一方面，ＡＩ提高決策速度以後，也可能讓領導人產生可以快速取勝的錯覺；尤其ＡＩ模型如果錯誤判斷對方意圖，機器速度反而會把一個原本可以用幾小時解決的危機，壓縮成幾分鐘。美國學界已特別警告，ＡＩ模型在國家安全決策中的升級傾向。

第四，ＡＩ會進一步改變兩岸經貿關係。台灣擁有先進半導體、伺服器、ＡＩ供應鏈優勢，大陸則擁有龐大的市場、資料、應用場景及完整製造體系；因此，ＡＩ競爭會使過去單純的「兩岸經貿互賴」日漸轉變為科技安全競爭，雙方都可能更加重視晶片、雲端、演算法、資安與關鍵基礎設施的自主性。亦即未來兩岸關係中的經貿問題，會日趨國家安全化。

再從另一角度看，ＡＩ也可能成為兩岸新的合作領域，這一點經常被忽略。兩岸可以不必一開始就討論主權，而從風險較低、共同需要的問題開始；例如ＡＩ醫療、老人照護、災害預測、氣候變化、詐騙防治、ＡＩ倫理標準。若能夠建立技術與學術交流機制，ＡＩ反而可能成為重新增加社會互信的管道。

還有一個更重要的層面：ＡＩ會改變兩岸人民彼此認識對方的方式。未來兩岸年輕人獲得對方資訊，並非來自傳統媒體，而是經過推薦演算法、生成式ＡＩ和短影音平臺過濾的內容；若ＡＩ不斷向人推薦最憤怒、最極端的內容，兩岸敵意就可能被不斷放大；反之，如果ＡＩ被用於促進相互理解，也可能降低刻板印象。

因此從戰略角度看，未來兩岸最需要建立的，可能不是傳統意義上的軍事熱線而已，還需要一種新的ＡＩ危機管控機制。雙方至少應逐漸形成若干默契，諸如：核武、導彈預警和致命武器的重大決定必須有人負責；ＡＩ生成情報不得成為單一開戰依據；重大網路攻擊發生時，應建立核實管道；自動武器必須保留人的最終控制權。

目前台海軍事與灰色地帶壓力仍在增加，但據公開分析，普遍仍認為戰爭並非必然，危機管理和威懾設計仍然具有重要空間。ＡＩ對兩岸關係的未來影響在於，雙方從過去比較軍力與經濟實力，轉變為比較資料、演算法、算力、無人系統及判斷速度。

總之，真正危險的未必是ＡＩ比人聰明，反而是人在危機中太相信ＡＩ的判斷。有鑑於此，應提出一套 「兩岸ＡＩ和平倫理原則」，把Human-in-the-Loop，以及中華文化「知止、不害、仁愛、和平」等元素納入，轉化為軍事ＡＩ與危機管控的具體規範。