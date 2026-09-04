AI需求旺 陸氬氣暴漲二倍

在AI算力需求大增下，製造晶片所需的工業氣體也跟著水漲船高。大陸國內氬氣市場近期走出一輪暴漲行情。自今年5月價格啟動上行後，7至8月間價格加速拉升，數據顯示，9月氬氣價格相較5月，僅四個月時間裡漲幅超過240%。分析認為，AI算力、記憶體晶片迭代，正在給電子氣體帶來乘數效應級別的需求增量。

氬氣為稀有氣體，主要通過空氣低溫精餾法生產，分為工業級氬氣與5-6N電子級超高純氬氣，憑藉化學惰性，在傳統工業、新能源、半導體領域廣泛使用。具體到下游需求來看，傳統焊接、鋼鐵領域是氬氣需求的基本盤，而AI算力、記憶體晶片迭代，則提供了乘數的需求增量。

百川盈孚數據顯示，截至9月2日，氬氣價格報每噸人民幣2,459元，相比5月初的每噸人民幣720元，4個月間漲幅超過240%。其中，唐山中邦氬氣報價在8月26日單日暴漲42.8%，一個月價格直接翻倍。公開資訊顯示，8月底，山東、浙江等地區氬氣主流成交集中在每噸人民幣2,600元至2,800元，華東、華南工業集中區域貨源緊張。

這次氬氣價格高漲跟供需兩端不匹配有關，在需求端上，機構分析指出，2026年AI相關晶片產業持續高景氣，算力晶片、HBM、3D NAND持續擴產，不僅晶圓投片量提升，多層堆疊先進工藝還推高單位晶圓耗氣量，直接拉動電子級氬氣等大宗氣體消耗上行。

供應端方面，由於氬氣無法單獨擴產，產量受制於空氣分離設備開工率。部分地區主力企業裝置檢修、持續高溫導致設備降負運行，液氬商品量產出明顯收縮。同時，國際原油價格上行帶動配套石化類分離裝置主動降負，同步壓減開工負荷，多重因素疊加直接放大區域貨源的緊缺格局。