外資赴陸「科技取經」掀熱潮…付費參觀工廠 五天要價47萬元

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
愈來愈多外國投資人、企業家付費參訪大陸工廠。圖為比亞迪鄭州廠生產線。（新華社）
愈來愈多外國投資人、企業家付費參訪大陸工廠。圖為比亞迪鄭州廠生產線。（新華社）

大陸在AI、機器人和電動車等領域快速發展，吸引愈來愈多外國投資人、企業家付費參訪當地工廠，掀起一股赴陸「科技取經」熱潮，希望近距離了解大陸科技與製造實力。

路透報導，部分投資人不惜花費數千美元，爭取難得的工廠參觀機會，希望親眼觀察這場可能重塑全球產業格局的科技變革。

據報導，上海數據研究公司百觀執行長吳冕卿已為20多名投資人、企業家和企業高層安排兩次考察團，五天行程收費最高達1.5萬美元（約新台幣47萬元），約一半參加者來自東南亞。

吳冕卿說，人們如今開始把大陸視為研究和學習的對象，這種趨勢在幾年前幾乎不存在。

上海科技考察機構GloPen今年接獲的諮詢量增加五成，客戶主要來自歐洲和新加坡，目前每月安排超過100次單日企業參訪。

報導指出，這些考察團通常走訪北京、深圳、上海、杭州和合肥等工業重鎮，了解電動車、電池、人工智慧及機器人產業發展。深圳是這股熱潮的重要目的地。當地外國訪客去年增加七成，今年第1季再增逾三成，截至8月入境人次已超過500萬人次。

旅居深圳11年的捷克企業家斯梅卡爾說，幾乎每天都有外國新創企業創辦人聯繫他，希望到深圳參訪。

這場「赴陸科技取經潮」，也折射出西方對「中國衝擊2.0」的憂慮。美國投資諮詢公司Tech Buzz China創辦人馬睿表示，即使沒有直接投資大陸，外國企業在全球市場越來越可能與大陸企業形成競爭、合作、供應或投資關係，因此實地考察已成為重要的盡職調查。

不過，馬睿也提醒，不應誇大中國大陸的優勢，非大陸科技企業依然掌握全球大部分市場，並擁有最先進的智慧財產權及最高利潤。

外資 科技 上海

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