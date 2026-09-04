字節跳動獲296億美元貸款

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

字節跳動據報獲得296億美元貸款，為今年亞洲規模第二大的美元計價貸款，資金將用於提高大陸國產AI晶片採購比重，公司也持續擴大海外布局，計畫在泰國芬蘭投入大筆資金建設數位基礎設施。

彭博引述知情人士表示，字節跳動最初尋求200億美元貸款，但由於銀行認購踴躍，最終擴大貸款規模。

報導指出，字節跳動的這筆貸款在承諾截止日期前，吸引逾300億美元認購，足見銀行放貸興趣濃厚。

由於亞洲貸款市場今年上半年表現為16年來最弱，此次字節跳動的交易為市場帶來難得的活躍氣氛。今年亞洲地區唯一一筆規模超過字節跳動的美元貸款，是軟銀集團今年3月完成的400億美元過渡貸款。

字節跳動上一次進入全球貸款市場融資是在2024年，當時透過20多家國際及中資銀行籌集108億美元資金。

字節跳動考慮將今年資本支出提高至最高700億美元，為去年總額的兩倍多，以擴建數據中心及其他人工智慧基礎設施。

南華早報此前報導，字節跳動計劃提高資本開支的原因包括公司對AI業務的持續深度押注，以及記憶體晶片成本的持續上漲，加上公司提高了國產AI晶片的採購比例，以應對地緣政治風險並響應北京推廣國產半導體的政策導向。

字節跳動 泰國 芬蘭

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