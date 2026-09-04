月之暗面傳啟動港股IPO 最快第4季掛牌

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
香港股市示意圖。（中新社）
香港股市示意圖。（中新社）

大陸AI模型公司月之暗面傳出啟動港股首次公開發行（IPO）流程。陸媒報導，月之暗面本周已以保密形式向港交所遞交A1文件，募資金額約30億美元（約新台幣951億元）；月之暗面對此回應，對於市場傳聞不予置評，暫無可披露訊息。

月之暗面是大陸「AI六小虎」中第三家準備上市的企業，前兩家已上市業者是智譜及稀宇（MiniMax）已在今年初陸續在香港上市，其他三家業者包括階躍星辰、DeepSeek、零一萬物等都在推進上市計畫。

陸媒「晚點LatePost」報導，月之暗面本周以保密形式向港交所遞交A1文件，正式啟動港股IPO流程。據悉，A1是企業申請在港交所上市時提交的正式申請表之一。香港經濟日報提到，IFR引述知情人士稱，月之暗面可能在今年第4季或者明年第1季在香港上市。

報導引述消息指，月之暗面在正式上市前，正同步推進投前估值500億美元的新一輪融資，這很有可能是月之暗面上市前完成的最後一輪融資。

月之暗面今年估值快速攀升，2025年底估值約43億美元，今年5月增至逾200億美元；今年7月完成超過35億美元的F輪融資後，投後估值升至350億美元。

IT之家指出，該輪融資因認購金額超出原定目標3倍有餘而提前關閉。隨後有消息稱，月之暗面計畫最早8月內提交香港IPO申請，或募資約30億美元，但月之暗面當時回應稱消息不實。

星島頭條指出，月之暗面今年1月、4月及7月分別推出K2.5、K2.6及K3模型，約每三個月更新一次。收入方面，Kimi今年3月初年度經常性收入（ARR）突破1億美元，至6月中旬已突破3億美元。

港股 IPO 港交所

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百度將登全棧AI第一股 明轉為雙重主要上市

一次解雇107人被「告洋狀」 大陸企業港股上市恐受衝擊

國際小學堂／開源閉源之爭 攸關美中AI競賽

一萬元當 SpaceX、輝達、台積電股東 國內首檔聚焦算力ETF 009827掛牌

相關新聞

蘋果折疊機陸企大啖商機 藍思、宜安等深度嵌入螢幕供應鏈

蘋果首款折疊手機預計將於美國時間9日秋季發表會亮相。大陸市場研究機構CINNO Research指出，大陸折疊螢幕產業鏈包括藍思科技、宜安科技、精研科技等多家企業，已參與蘋果折疊手機超薄柔性玻璃（UTG）、鉸鏈精密結構件等零組件供應。

寒武紀進擊招聘軟體人才 打造AI晶片護城河

陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統，其中包括驅動團隊、編譯器團隊、高性能通信團隊、計算庫團隊、深度學習框架及生態組件開發團隊、推理與訓練解決方案團隊等。外界認為其釋放產業重大訊號，未來軟體生態將成為AI晶片護城河。

月之暗面傳啟動港股IPO 最快第4季掛牌

大陸AI模型公司月之暗面傳出啟動港股首次公開發行（IPO）流程。陸媒報導，月之暗面本周已以保密形式向港交所遞交A1文件，募資金額約30億美元（約新台幣951億元）；月之暗面對此回應，對於市場傳聞不予置評，暫無可披露訊息。

AI需求旺 陸氬氣暴漲二倍

在AI算力需求大增下，製造晶片所需的工業氣體也跟著水漲船高。大陸國內氬氣市場近期走出一輪暴漲行情。自今年5月價格啟動上行後，7至8月間價格加速拉升，數據顯示，9月氬氣價格相較5月，僅四個月時間裡漲幅超過240%。分析認為，AI算力、記憶體晶片迭代，正在給電子氣體帶來乘數效應級別的需求增量。

字節跳動獲296億美元貸款

字節跳動據報獲得296億美元貸款，為今年亞洲規模第二大的美元計價貸款，資金將用於提高大陸國產AI晶片採購比重，公司也持續擴大海外布局，計畫在泰國及芬蘭投入大筆資金建設數位基礎設施。

外資赴陸「科技取經」掀熱潮…付費參觀工廠 五天要價47萬元

大陸在AI、機器人和電動車等領域快速發展，吸引愈來愈多外國投資人、企業家付費參訪當地工廠，掀起一股赴陸「科技取經」熱潮，希望近距離了解大陸科技與製造實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。