月之暗面傳啟動港股IPO 最快第4季掛牌

大陸AI模型公司月之暗面傳出啟動港股首次公開發行（IPO）流程。陸媒報導，月之暗面本周已以保密形式向港交所遞交A1文件，募資金額約30億美元（約新台幣951億元）；月之暗面對此回應，對於市場傳聞不予置評，暫無可披露訊息。

月之暗面是大陸「AI六小虎」中第三家準備上市的企業，前兩家已上市業者是智譜及稀宇（MiniMax）已在今年初陸續在香港上市，其他三家業者包括階躍星辰、DeepSeek、零一萬物等都在推進上市計畫。

陸媒「晚點LatePost」報導，月之暗面本周以保密形式向港交所遞交A1文件，正式啟動港股IPO流程。據悉，A1是企業申請在港交所上市時提交的正式申請表之一。香港經濟日報提到，IFR引述知情人士稱，月之暗面可能在今年第4季或者明年第1季在香港上市。

報導引述消息指，月之暗面在正式上市前，正同步推進投前估值500億美元的新一輪融資，這很有可能是月之暗面上市前完成的最後一輪融資。

月之暗面今年估值快速攀升，2025年底估值約43億美元，今年5月增至逾200億美元；今年7月完成超過35億美元的F輪融資後，投後估值升至350億美元。

IT之家指出，該輪融資因認購金額超出原定目標3倍有餘而提前關閉。隨後有消息稱，月之暗面計畫最早8月內提交香港IPO申請，或募資約30億美元，但月之暗面當時回應稱消息不實。

星島頭條指出，月之暗面今年1月、4月及7月分別推出K2.5、K2.6及K3模型，約每三個月更新一次。收入方面，Kimi今年3月初年度經常性收入（ARR）突破1億美元，至6月中旬已突破3億美元。