寒武紀進擊招聘軟體人才 打造AI晶片護城河

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統。（新華社）
陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統。（新華社）

陸「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統，其中包括驅動團隊、編譯器團隊、高性能通信團隊、計算庫團隊、深度學習框架及生態組件開發團隊、推理與訓練解決方案團隊等。外界認為其釋放產業重大訊號，未來軟體生態將成為AI晶片護城河。

全球AI晶片的領頭羊輝達的「護城河」，一半在硬體，另一半則在軟體CUDA系統20年累積，客戶遷移成本極高。且CUDA早已超越單純的程式語言，演變成了一個AI時代的「操作系統」。其強大的核心在於構建了一套「硬體-軟體-開發者」深度整合、自我強化的體系，形成極高的行業壁壘。

如果要成為持續創新的智慧時代領導者，有了晶片作為堅實的基石外，軟體則是賦能開發者、實現價值落地的核心引擎。寒武紀這次大舉招聘驅動、編譯器、高性能通信、計算庫及深度學習框架等軟體團隊人才，是為補齊強化這一核心壁壘，建構屬於自己的軟體生態。

寒武紀表示，過去一年，隨著AI代碼生成等工具的普及，軟體開發模式正在被重塑，各行業的生產效率得到極大的提升。以往需要數百人才能完成的創新產品，現在只需三、四個人就能夠完成開發、上線和營運。

中國基金報報導，這種開發模式的轉變帶來算力需求的持續爆發式增長，同時模型迭代周期的縮短，對底層硬體和算力基礎設施提出前所未有的挑戰。現在比以往任何時候都更需要超大規模、具備良好生態兼容性及高度穩定可靠的AI基礎設施，倒逼寒武紀必須加大底層系統軟體的研發力度。

寒武紀半年報披露，2026年上半年，在軟體方面，該公司對其基礎系統軟體平台進行優化和迭代。在訓練軟體平台方面，公司圍繞訓練生態建設、模型適配與性能優化、低精度訓練及訓練工具等方向，持續推進訓練軟件棧的研發與完善。在大模型訓練適配能力、訓練效率和系統穩定性等方面取得階段性進展。

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