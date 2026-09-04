蘋果折疊機陸企大啖商機 藍思、宜安等深度嵌入螢幕供應鏈

蘋果首款折疊手機預計將於美國時間9日秋季發表會亮相。大陸市場研究機構CINNO Research指出，大陸折疊螢幕產業鏈包括藍思科技、宜安科技、精研科技等多家企業，已參與蘋果折疊手機超薄柔性玻璃（UTG）、鉸鏈精密結構件等零組件供應。

第一財經報導，CINNO Research首席分析師周華表示，蘋果折疊手機整機組裝主要由富士康承接，首批機型由三星顯示獨家供應面板，UTG則以藍思科技為主要供應商。鉸鏈方面，總成一級供應商以安費諾和新日興（3376）為主，大陸企業主要以二級零部件供應商形式參與，其中宜安科技負責液態金屬鉸鏈主軸供應，精研科技供應金屬注射成型（MIM）精密零組件加工。

周華稱，整體來看，大陸企業已深度嵌入蘋果折疊螢幕供應鏈，但核心環節仍以二級配套角色為主。截至目前蘋果尚未正式發布折疊手機，最終供貨情況仍以蘋果官方發布及實際量產進度為準。

相關上市公司近期透露項目進展。藍思科技表示，今年下半年開始，在大客戶折疊機項目上供應UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撐板、3D玻璃蓋板等產品，目前已進入大批量交付階段。

宜安科技指出，公司與安費諾業務合作穩定，相關產品生產交付全流程運行平穩。領益智造則稱，向北美大客戶供應新一代終端產品核心精密件，包括鉸鏈精密結構件、螢幕支撐板等，相關折疊螢幕項目正推進量產及交付。

精研科技在2026年半年報提及，公司折疊螢幕業務主要包括轉軸用MIM零件及折疊螢幕鉸鏈組件；對於是否為蘋果折疊手機提供配件，公司5月稱不方便對具體客戶產品進行說明。

報導稱，與直立手機不同，折疊手機的結構件製程複雜，推高單品附加值，甚至是直板機部件的數倍，宜安科技、領益智造、精研科技等企業正進行擴產。

群智諮詢預測，2026年全球折疊手機銷量約2,400萬台，年增約25%，其中蘋果折疊手機全球銷量約700萬至800萬台；2027年全球折疊手機出貨量有機會突破3,000萬台。華為、小米等大陸手機品牌則搶在蘋果之前，預計將於7日發表折疊手機新品。